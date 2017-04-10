Депутаты нашли просрочку в магазинах «Лента», «Мария Ра» и «Волков»

В Кузбассе продолжаются депутатские рейды по проверке соблюдения норм торгового законодательства и требований о защите прав потребителей.

«Народный контроль» прошёл в магазинах сети «И.П. Волкова», «Мария Ра» и «Лента», сообщает пресс-служба областного Совета народных депутатов.

«К сожалению, и в этот раз не нашлось магазина, соблюдающего требования законодательства в полном объёме», — отметили в облсовете.

Так, в магазинах ИП Волкова проверяющие обнаружили продукты, просроченные на 1-12 дней. При этом отдельные товары были промаркированы стикером «Скидка 30%».

«Колбасная продукция хранится в неупакованном виде в одном холодильнике с сырой мясной продукцией. А готовые салаты хранятся с существенным превышением температурных условий хранения. По той же причине на полке были обнаружены несколько упаковок с увядшей зеленью (укроп, петрушка, лук)», — отметили в ведомстве.

В магазине «Мария-РА» выявили хлебную и ассортимент рыбной продукции, которую реализовывали по истечении срока годности. Большое количество товаров хранилось в торговом зале вне холодильного оборудования.

В гипермаркете «Лента» участники рейда обнаружили несколько просроченных упаковок мяса свинины (окорок). Также в магазине осуществляют реализацию нарезки колбасной продукции и сыра с превышением установленного срока реализации продукции (12 часов).

Координатор проекта «Народный контроль», депутат Александр Смолин отмечает, что администрация магазина ориентируется исключительно на срок годности товара в заводской упаковке, игнорируя правила продажи расфасовки.

«Следует отметить, что в настоящее время нарушение санитарно-гигиенических норм торговли приобретает массовый и разнообразный характер. Кроме самых явных нарушений – реализация товара с истекшим сроком годности, сегодня на прилавке обнаружена нарезка колбасной продукции с маркировкой о времени упаковки, которое на момент проведения рейда ещё не наступило. Халатность, равнодушие продавцов или заведомое нарушение — предстоит разобраться руководству торговой сети", — говорит он.

По его словам, обо всех нарушениях проверяющие проинформируют контрольные и надзорные органы.

«А покупателей предупреждаем, чтобы сохранить здоровье надо быть бдительным и следить за тем, какой товар выбираешь в магазине. Нельзя попустительствовать откровенному торговому обману», — отметил Александр Смолин.

В свою очередь руководитель регионального проекта партии «Честная цена», депутат Наталья Чернышова зафиксировала, что в кемеровских магазинах различных торговых сетей стабильно присутствует продукция местных товаропроизводителей.

«Ассортимент молочной продукции местного производства достаточно разнообразен, в том числе и по цене. Несмотря на сезонность, стоимость товара для покупателей остаётся достаточно устойчивой. Желательно, чтобы при доступной цене качество продукции соответствовало гигиеническим нормам. Эти вопросы неоднократно поднимались депутатами перед производителями и надзорными органами. Будем продолжать контролировать деятельности цепочки производитель — торговая сеть — покупатель», — отметила она.