Солнечная и тёплая погода установится в Кузбассе до выходных

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Погода в Кузбассе на этой неделе будет тёплой и солнечной: скажется влияние антициклона, а в выходные дни её характер немного изменится.
Предварительный прогноз опубликовал Кемеровский гидрометцентр.
Завтра утром местами дымка, изморозь, днём температура +8,+13°С, по югу до +15,+20°С.
Ожидается юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, по северу местами порывы до 8-13 м/с и без осадков. В ночь на среду температура понизится до -1,+4°С.
В среду ветер сменит направление на западное и местами будет усиливаться до 14 м/с, без осадков. Температура днем плюс 11-16, местами при сохранении облачности 6-11 выше нуля, в ночь на четверг 0,+5°С.
В четверг без существенных изменений, также без осадков и с температурой +11,+16°С.
В пятницу ветер сменит направление на юго-восточное, будет усиливаться до 14 м/с, сохранится погода без осадков и температура еще немного повысится: днём она будет в пределах 12-17 градусов тепла, в ночные часы — плюс 2-7.
Выходные дни на этой неделе ожидаются пасмурными и переменчивыми.
«В субботу, при прохождении холодного атмосферного фронта, будет усиливаться юго-западный ветер до 15 м/с, в большинстве районов области будут наблюдаться небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, температура днём составит +5,+10°С, по югу до +15°С. Ночью температура в пределах -1, -6°С, местами до +4°С», — рассказали в метеослужбе.
В воскресенье очередной тёплый фронт изменит обстановку и снова начнётся повышение температуры.
«Будет преимущественно без осадков с южным умеренным ветром и днём столбик термометра может повыситься до +12,+17°С и выше», — обещают в гидрометцентре.
Погода в Кузбассе на этой неделе будет тёплой и солнечной: скажется влияние антициклона, а в выходные дни её характер немного изменится.