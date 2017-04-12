Необычный ледоход в Кузбассе: Томь вскрывается локальными участками

По сообщению кемеровского гидрометцентра, этой весной наблюдается аномальное вскрытие рек: не с юга на север региона, как обычно бывает, а одновременно, локальными участками, на всех гидропостах.

Томь стала освобождаться ото льда в ночь на 12 апреля на протяжении от Новокузнецка до Кемерова.

Ранее, во вторую половину дня 11 апреля, Томь очистилась в районе села Поломошное Яшкинского района.

Также сегодня ночью треснул лёд на притоках главной водной артерии региона. Такая ситуация на реке Кондоме в одноимённом посёлке в Таштагольском районе и Кузедеево в Новокузнецком районе, реке Мундыбаш и Мрас-Су в Мысках.

Пока ещё стоит лёд в верховьях Томи в Междуреченске, на севере скованы реки Кия и Яя.

Как отметили синоптики, эта зима характеризовалась большими снегозапасами. Толщина льда на реках области по состоянию на 31 марта составила около нормы и даже ниже на 10-15 см. Структура льда была пористой и неоднородной.

«В марте преобладала сухая солнечная с низкими ночными температурами погода, которая помогла снизить те значительные снегозапасы, набранные за зиму. То есть, в марте не наблюдалось сильных осадков, которые могли спровоцировать активное снеготаяние. Снег сублимировался, переходил в газообразное состояние, часть влаги уходила в почву, так как в осенний период она была сухая, и не было существенного промерзания», — пояснили в гидрометцентре.

Такие метеоусловия послужили сдерживающим фактором при вскрытии рек, а неоднородная структура ледяного покрова способствовала локальному освобождение ото льда на реках области, на небольших участках реки путём отрывания льдин.

«Это привело к аномальному вскрытию рек. Обычно вскрытие рек происходит с юга области, где река быстрее набирает силы для вскрытия», — говорят синоптики.

Как пояснили «МедиаКузбассу» в гидрометцентре, пока в Кемерове, например, не наблюдается сплошного потока льда: периодически освобождается отдельный участок, льдины проходят, и снова «пауза».