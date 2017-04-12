Тулеев вручил высокие награды лучшим работникам образования

Губернатор Аман Тулеев на торжественном приёме вручил высокие областные награды лучшим работникам образования Кузбасса.

Приём победителей и призёров областных конкурсов педагогического мастерства прошёл в Белом зале обладминистрации.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения конкурса «Учитель года Кузбасса». В 2017 году победу на областном этапе конкурса одержал учитель физики школы №32 города Белово Алексей Лисов. Он получил 500 тысяч рублей, ещё 200 тысяч будут направлены в учебное заведение, где работает победитель.

Лауреаты областного этапа получили памятные знаки «Учитель года Кузбасса», премии в размере 50 тыс. рублей. Учреждениям, в которых они работают, вручены сертификаты на ресурсное оснащение на сумму 100 тыс. рублей.

Победителем конкурса работников организаций среднего профессионального образования «Преподаватель года» стала преподаватель общепрофессиональных дисциплин Юргинского технологического колледжа Василина Курленя. Лауреаты конкурса получили памятные знаки «Преподаватель года» и премии в размере 50 тыс. рублей, учреждениям, в которых они работают, — сертификаты на ресурсное оснащение на сумму 100 тыс. рублей.

Звание «Почётный гражданин Кемеровской области» присвоено директору областной детской эколого-биологической станции города Кемерово, заслуженному учителю РФ, почётному учителю Кузбасса Ольге Свиридовой.

«Такой награды она удостоена за многолетний добросовестный труд во имя будущего Отечества, значительный личный вклад в становление и развитие системы экологического образования детей в Кузбассе и высокий профессионализм», — пояснили в обладминистрации. Она является основоположником системы экологического образования детей в Кузбассе. На протяжении 45 лет возглавляет одно из ведущих в Западной Сибири учреждений дополнительного образования детей эколого-биологической направленности, координирует деятельность ученических производственных бригад и школьных лесничеств Кузбасса. Под её руководством коллектив эколого-биологической станции стал обладателем грантов «Фестиваль юных натуралистов» и «Заповедные земли Кузбасса».

Звание «Лауреат премии губернатора Кемеровской области «Прорыв в будущее» присвоено заведующей кафедрой эпидемиологии Кемеровского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору, отличнику здравоохранения Елене Брусиной. Она более 30 лет трудится в системе здравоохранения и образования Кузбасса. Под её руководством разработаны и внедрены прорывные технологии обеспечения эпидемиологической безопасности населения области. Является главным внештатным эпидемиологом Министерства здравоохранения РФ в Сибирском федеральном округе.

Учителю русского языка и литературы гимназии №17 города Новокузнецка, почётному работнику общего образования РФ Ольге Полтарыхиной присвоено звание «Лауреат премии Кузбасса».

Она более 25 лет посвятила работе с детьми. Является двукратным победителем российского конкурса лучших учителей России, областных конкурсов «Педагог – наставник» и «Педагогические таланты Кузбасса», автором экспериментальной программы «Патриоты большой и малой Родины». На протяжении многих лет руководит ученическим волонтерским отрядом Новокузнецка.

Также на приёме учащаяся 11 класса губернаторского многопрофильного лицея-интерната Николь Лысак, которая заняла второе место на всероссийском конкурсе «Ученик года», награждена медалью «За веру и добро».