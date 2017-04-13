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Недельная ярмарка вакансий стартует сегодня в Кузбассе

Опубликовано , 34 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kaluga24.tv

Жителей области приглашают на вторую всекузбасскую ярмарку вакансий, которая стартует 13 апреля и продлится до 21 апреля.

Встречи с представителями работодателей и специалистами службы занятости населения будут проходить в городах и районах области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Информацию о 5 тысячах свободных рабочих мест предоставят кадровые службы 400 предприятий и организаций. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с предложениями областного банка вакансий – их насчитывается более 20 тысяч.

«Также доступна информация о работе вахтовым методом — 61,5 тыс. вакансий. В целом, по всей России зафиксировано более 1 млн вакансий от работодателей», — отмечают власти.

В рамках мероприятия дополнительно организуют профориентационные и психологические консультации, семинары по открытию собственного дела, презентации товаров и услуг начинающих предпринимателей, презентация общероссийской информационно-аналитической системы «Работа в России», совещания и круглые столы с работодателями, видеособеседования с работодателями из других регионов.

Консультации проведут представители пенсионного фонда, государственной инспекции труда, органов социальной защиты населения, муниципальных центров поддержки предпринимательства и молодежных бирж труда.

В первый день мероприятия состоятся в Мысках, Мариинске, Таштаголе, Тисульском и Тяжинском районах.

Подробное расписание проведения ярмарки опубликовано на официальном сайте областного департамента труда и занятости населения в разделе «Ярмарки вакансий».

Первая всекузбасская ярмарка вакансий прошла в сентябре 2016 года. В ней приняли участие более 11 тыс. жителей. Свыше 400 работодателей предоставили информацию о свободных местах.

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Жителей области приглашают на вторую всекузбасскую ярмарку вакансий, которая стартует 13 апреля и продлится до 21 апреля.

 

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