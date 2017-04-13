В Кемерове изменится схема движения на Мичурина и Ноградской

Кемеровский центр по организации дорожного движения информирует водителей о предстоящих изменениях сразу на двух улицах города.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ГИБДД зафиксировала рост числа ДТП по итогам квартала, поэтому администрация города поручила специалистам «ЦОДД» разработать ряд мероприятий для повышения безопасности дорожного движения.

Так, на участке улицы Мичурина, 27-29 за указанный период зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий.

По улице Мичурина вводится запрет стоянки на участке от улицы Красноармейская до проспекта Ленина по нечётной стороне.

«На этом участке будет вестись работа по эвакуации автомобилей, нарушивших правила, а также фиксация нарушений при помощи автоматических приборов. Водителей об этом будут информировать соответствующие дорожные знаки и таблички»", — отметили в центре.

Из-за жалоб жителей на затруднённый проезд на участке улицы Ноградская от Весенней до улицы Кирова по чётной стороне будет запрещена остановка.

Здесь также появятся знаки с предупреждающей табличкой о работе эвакуатора.

«Специалисты центра организации дорожного движения призывают водителей быть внимательнее на дорогах и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения», — добавили в ведомстве.