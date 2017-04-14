Дополнительные автобусы запустят в Кузбассе в Пасхальную ночь и на Радоницу

Традиционно пасхальные богослужения пройдут в ночь на 16 апреля в церквях, храмах и соборах по всей области, а после этого организуют дополнительные автобусные маршруты.

«Для обеспечения комфортного и безопасного проезда кузбассовцев в Пасху и Радоницу в городах и районах области разработаны специальные маршруты», — сообщил начальник областного департамента транспорта и связи Евгений Курапов.

В Кемерове в эти дни планируется задействовать 247 единиц транспорта.

В ночь на 16 апреля кемеровчане по окончании службы в Знаменском соборе в 3:30 смогут добраться до дома на трех трамваях и двух автобусах: два трамвая по маршруту №1 и трамвай от Собора до Южного по маршруту №5. Автобусные маршруты будут работать по направлениям: Собор – Октябрьский – Ленинградский — Марковцева – диспетчерский пункт «Комсомольский»; Собор – Ленина – Тухачевского – Молодежный — «Магазин «Чибис».

Дополнительное расписание движения транспорта общего пользования будет опубликовано на конечных остановочных пунктах и на сайте областного департамента транспорта и связи.

В департаменте социальной защиты населения отметили, что в ночь с 15 на 16 апреля кузбассовцев, которые по состоянию здоровья не смогут самостоятельно добраться до мест службы, бесплатно доставят к храмам на «социальных такси».

Для слабослышащих граждан в крупнейших соборах и церквях Кузбасса будут работать переводчики русского жестового языка.

В Кемерове, Новокузнецке, Белове – по два переводчика, в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Междуреченске, Прокопьевске, Юрге, Тяжинском – по одному.