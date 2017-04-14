Двухуровневый путепровод сдадут в Междуреченске к Дню шахтёра

В рамках подготовки к Дню шахтёра в Междуреченске в июле будет введена двухуровневая транспортная развязка.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, глава города Сергей Кислицин ознакомился с ходом работ на объекте, строительство которого завершается по областной программе Дня шахтёра.

«Строительство развязки с выходом с улицы Пушкина на улицу Кузнецкая началось в 2007 году, но было приостановлено из-за отсутствия финансирования и сложных геологических условий. В настоящее время работы выполнены на 75%», — пояснили власти.

По верхнему уровню путепровода будут проходить товарные составы с углём, добытым горняками города. По нижнему — большегрузный автотранспорт, который вынужден был перемещаться по центральным улицам.

Ввод объекта в строй позволит разгрузить центр города, улучшит экологическую обстановку.

По подсчётам специалистов, стоимость строительно-монтажных работ составит более 200 млн рублей.

Напомним, что по решению губернатора Амана Тулеева, ежегодно, начиная с 2001 года, один из горняцких городов становится столицей главного праздника. Суть областного Дня шахтёра – в приведении в порядок столицы празднования совместными усилиями.

«Это позволяет концентрировать финансовые средства, усилия строителей и вместе решать вопросы, которые накапливались в территории: вводить в строй детсады, школы, больницы, жилье, скверы, ремонтировать и благоустраивать здания, дороги и дворы», — отметили в обладминистрации.