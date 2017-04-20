Рыбалку на кузбасских водоёмах запретили до конца весны

Временный запрет на рыбалку введён в Кузбассе в связи с начавшимся нерестовым периодом до 25 мая, а на юге области — до 5 июня.

Как сообщил замгубернатора по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов, такой запрет на добычу всех видов рыб устанавливается согласно правилам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна РФ и по традиции начал действовать с началом ледохода.

В 2017 году он продлится до 25 мая на большинстве рек: Томи, Чулыме, Ине, их притоках и связанных с ними озёрах. Ещё дольше — до 5 июня — запрет будет действовать в Шорском национальном парке, на Мрассу и Кондоме — из-за обитающего там хариуса.

За незаконную добычу рыбы в нерестовый период предусмотрена административная и уголовная ответственность, а также штраф до 300 тыс. рублей.

Всего в Кемеровской области более 40 видов рыб, в том числе таймень, ленок, сиг, елец, налим, щука, чебак, язь, которые, в основном, водятся в таёжных и горных реках.