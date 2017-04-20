Кузбасские синоптики прогнозируют потепление до +20

В ближайшие дни погода в Кузбассе будет переменчивой, оставляя хмурые дни позади, порадует весенним теплом и ярким солнцем.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, завтра северо-западный ветер будет усиливаться до 13 метров в секунду.

«Ночные осадки постепенно прекратятся и днём будет солнечно с температурой в пределах +10,+15°С, местами +5,+10°С, в ночные часы -4,+1°С, местами до +6°С», — отметили в метеослужбе.

В субботу южный ветер будет усиливаться до 15 м/с, без существенных осадков, температура днём составит плюс 15-20 градусов. Ночь будет тёплой: 1-6 выше нуля, но начнутся осадки.

В воскресенье местами небольшие осадки в виде дождя сохранятся. Западный ветер с порывами до 15 м/с. Столбик термометра повысится до отметок плюс 13-18, в ночь на понедельник будет в пределах -1,+4°С.

С понедельника, по предварительным данным, установится хорошая солнечная погода с постепенным повышением температур.

В первый день следующей недели днем ожидается 15-20 градусов тепла, южный умеренный ветер, без осадков. Ночью на вторник — плюс 1-6°С.