Полмиллиона георгиевских лент раздадут кузбассовцам к 9 Мая

Завтра, 22 апреля, во всех муниципалитетах области стартует всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

В рамках 600 патриотических мероприятий на территории региона планируется распространить почти полмиллиона георгиевских лент.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, участие примут общественные объединения, работающие с подростками и молодёжью, военно-патриотические клубы, молодёжные добровольческие отряды, волонтёры, ветераны, жители городов и районов.

В Кемерове всероссийская акция начнётся в 14:00 у памятника героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на Притомской набережной.

Более 200 активистов молодёжных волонтёрских и добровольческих объединений возложат цветы к памятнику, в рамках флешмоба торжественно развернут Знамя Победы. Затем они раздадут георгиевские ленты жителям районов города, посетят отдел военной истории Кемеровского областного краеведческого музея, проведут квест для учащихся школы, посвящённый Великой Победе.

Также в рамках акции активисты всероссийского движения «Волонтёры-медики» вручат георгиевские ленты пациентам областного госпиталя ветеранов.