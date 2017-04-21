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Мысковские школьники на один день стали чиновниками

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

С 2013 года 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. В честь этого праздника в Мысках организовали акцию «Один день с властью».

Гостями городской администрации стали 30 учащихся школ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Двое школьников весь день провели вместе с главой города.

«Они приняли участие в заседании коллегии администрации Мысков, на котором были рассмотрены вопросы развития предпринимательства и утверждена муниципальная программа по формированию городской среды. Кроме того, стали участниками рабочего совещания, где рассмотрели инициативы представителей молодёжного парламента по благоустройству города», — рассказали в ведомстве.

Со специалистами отдела ГО и ЧС школьники приняли участие в патрулировании посёлков, попадающих в зону подтопления, ознакомились с работой пожарной части и единой дежурно-диспетчерской службы.

Совместно с сотрудниками отдела потребительского рынка, поддержки и развития предпринимательства молодые мысковчане побывали в одном из крупных магазинов города и провели мониторинг цен на продукты.

Кроме того, управление образования организовало для школьников экскурсии в центр дополнительного образования и школу №4, а также участники акции узнали о работе комиссии по делам несовершеннолетних.

Учащиеся «поработали» и в многофункциональном центре «Мои документы», в управлениях ЖКХ, организации благоустройства города и социальной защиты населения.

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С 2013 года 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. В честь этого праздника в Мысках организовали акцию «Один день с властью».

 

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