Аэробот «Тайфун 1000» поступил на вооружение спасателей Кузбасса

На озере Красное в Кемерове замгубернатора Евгений Хлебунов вручил вездеходное маломерное судно с цельнометаллическим дном сотрудникам областного агентства по защите населения и территории.

Как отметил заместитель губернатора, использование надёжного многофункционального судна позволит спасателям эффективно выполнять любые задачи в суровых погодных условиях Сибири.

«Сочетание мощного двигателя в 265 лошадиных сил, скорости и отличной проходимости поможет своевременно приходить на помощь людям и обеспечит гарантию слаженности работы», — сказал Евгений Хлебунов.

Судно габаритной длиной 7 м и шириной 2,5 м вмещает 12 человек. Корпус обладает большой конструктивной прочностью. Непотопляемость обеспечивается наличием нескольких независимых отсеков и наличием амортизирующей прокладки большого объема.

Аэробот способен передвигаться по мелководью, льду, снегу, шуге, торосам со скоростью 40-65 км/ч и пригоден к эксплуатации круглый год, в том числе в период ледостава, ледохода и паводка.

При этом, в отличие от судов на воздушной подушке, у него не происходит критичного обмерзания винто-рулевого комплекса при зимней эксплуатации на чистой воде.

Новая техника может выходить на берег, что облегчает погрузочно-разгрузочные операции, и обладает значительной грузоподъемностью при небольших габаритах (максимальная загрузка составляет одну тонну).

«Аэробот имеет несложную конструкцию и не требует больших затрат на техническое обслуживание. Покрытие днища обладает большим ресурсом, но при необходимости может быть заменено. Используемые в его конструкции материалы обладают небольшой стоимостью. Ремонт и техобслуживание двигателя аналогично обслуживанию автомобилей», — отметили в обладминистрации.