Более 400 млн направили на создание безбарьерной среды в Кузбассе

В 2010 году Кемеровская область, одной из первых в стране, приступила к реализации программы «Доступная среда».

За это время на создание безбарьерной среды в области направлено свыше 400 млн рублей, сообщает областной департамент социальной защиты населения.

Первые годы регион реализовал программу за счёт собственных средств. С 2014-го работа проводится по договорённости губернатора Амана Тулеева с Минтрудом России на условиях софинансирования областного и федерального бюджетов.

Промежуточные итоги реализации программы обсудил совет по делам инвалидов при губернаторе. Как отметили члены совета, программа позволила создать в 28 из 34 муниципалитетов Кузбасса службу «Социальное такси», которая обслуживает колясочников и другие маломобильные группы населения. Всего в службе 40 специализированных автомобилей с подъёмным устройством, с помощью которых ежегодно более 9 тыс. кузбассовцев посещают медицинские и социальные учреждения, губернаторские сельхозярмарки, праздничные богослужения.

Также в территории приобретены низкопольные автобусы для общественного транспорта.

В Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Юрге и Междуреченске за счёт областного бюджета открыты пункты диспетчерской службы, где инвалиды по слуху получают услуги сурдопереводчика, консультации по трудоустройству и юридическим вопросам, записываются к врачу, в паспортный стол, пенсионный фонд, отдел соцзащиты. В том числе в Кемерове действует областной диспетчерский пункт, который работает круглосуточно.

Более 50 объектов социнфраструктуры адаптированы для людей с ограничениями по здоровью.

«В том числе 14 спортсооружений, расположенных в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Березовском, Полысаеве, 12 медучреждений в Кемерове, Прокопьевске, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, шесть учреждений культуры в областном центре, а также 18 учреждений соцзащиты и два центра занятости», — уточнили в ведомстве.

Всего в Кузбассе проживают более 245 тыс. инвалидов, из них более 12 тыс. детей. Среди кузбассовцев с ограниченными возможностями здоровья пять тысяч колясочников, три тысячи инвалидов по слуху и 3,5 тыс. — по зрению.