Газеты и интернет
Радио
14°C, ясно
Войти на сайт

Суд вынес приговор о столкновении Porsche Cayenne и МАЗа в Кемерове

Опубликовано , 93 просмотра
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © vk.com

Центральный районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о столкновении Porsche Cayenne и МАЗа на Красноармейском мосту.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд признал водителя Porsche виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 2,5 лет реального лишения свободы.

В ночь на 29 августа 2015 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Porsche Cayenne, двигался по улице Красноармейской в сторону цирка. На мосту он не справился с управлением, и машина врезалась в прицеп автомобиля МАЗ.

В результате аварии травмировалось четыре пассажира Porsche, им причинены повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

В числе пассажиров была и наша коллега, телеведущая Оксана Фолина. Долгое время она провела в реанимации, а затем была переведена в общее отделение.

Водитель получил повреждения, не причинившие вред здоровью. Эксперты также установили в его крови алкоголь. Ранее он уже был осуждён за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

По факту этой аварии было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Произошедшее вызвало большой общественный резонанс. Знакомые попавших в аварию пассажиров признали, что скорость автомобиля, врезавшегося в грузовик, действительно была большой. При этом даже сами пострадавшие недоумевали о причинах случившегося.

По данным прокуратуры, согласно решению суда, виновник ДТП должен отбыть наказание в колонии-поселении. Кроме того, он на три года лишён водительских прав.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/89460.html

vk.com

Центральный районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о столкновении Porsche Cayenne и МАЗа на Красноармейском мосту.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Стало известно, когда в Кемерове заработают фонтаны

НГС42
НГС42

Мэр Новокузнецка необычным способом позвал горожан на уборку города

Российская газета
Российская газета

В Кузбассе 92-летняя пенсионерка заблудилась и прошла 15 км

mk-kuzbass.ru
mk-kuzbass.ru

В Кемерове мужчина истязал 15-летнюю возлюбленную

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Террористы захватили вагон поезда в Кузбассе

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове многодетным семьям раздадут кур-несушек

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить