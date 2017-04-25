Суд вынес приговор о столкновении Porsche Cayenne и МАЗа в Кемерове

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Центральный районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о столкновении Porsche Cayenne и МАЗа на Красноармейском мосту.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Суд признал водителя Porsche виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 2,5 лет реального лишения свободы.
В ночь на 29 августа 2015 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Porsche Cayenne, двигался по улице Красноармейской в сторону цирка. На мосту он не справился с управлением, и машина врезалась в прицеп автомобиля МАЗ.
В результате аварии травмировалось четыре пассажира Porsche, им причинены повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.
В числе пассажиров была и наша коллега, телеведущая Оксана Фолина. Долгое время она провела в реанимации, а затем была переведена в общее отделение.
Водитель получил повреждения, не причинившие вред здоровью. Эксперты также установили в его крови алкоголь. Ранее он уже был осуждён за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
По факту этой аварии было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
Произошедшее вызвало большой общественный резонанс. Знакомые попавших в аварию пассажиров признали, что скорость автомобиля, врезавшегося в грузовик, действительно была большой. При этом даже сами пострадавшие недоумевали о причинах случившегося.
По данным прокуратуры, согласно решению суда, виновник ДТП должен отбыть наказание в колонии-поселении. Кроме того, он на три года лишён водительских прав.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Центральный районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о столкновении Porsche Cayenne и МАЗа на Красноармейском мосту.