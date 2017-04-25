Сельхозярмарки к майским праздникам и дачному сезону пройдут в Кузбассе

Семена и рассаду смогут купить дачники на предпервомайских губернаторских ярмарках в эту пятницу, 28 апреля.

Традиционно предприятия всех форм собственности из городов и районов области, а также из других регионов представят свою продукцию по ценам на 10-15% ниже рыночных.

На сельскохозяйственные ярмарки приглашаются жители Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Белова, Прокопьевска, Киселёвска и Междуреченска, сообщает пресс-служба обладминистрации.

К началу дачного сезона представят широкий ассортимент семян, саженцев, посадочного материала, товаров для сада и огорода.

Так, в продаже будут укрывной материал и плёнка, удобрения, каркасные парники и теплицы, резиновые сапоги, одежда для дачных работ, специальная литература для садоводов и огородников.

Например, в Кемерове откроют торговые точки популярные компании «Успех», «Дачка-Садовод», Кемеровский плодопитомник, Кузбасский ботанический сад.

Для приготовления шашлыка в праздничные дни посетители смогут приобрести свежее мясо разных сортов, в том числе свинину, говядину, индейку, мясо кур.

«Кроме того, производители представят широкий ассортимент овощей и фруктов, молочной продукции, колбасных и кондитерских изделий, мёда и продуктов пчеловодства. Пенсионеры будут реализовывать продукцию, выращенную на собственных приусадебных участках», — отметили в пресс-службе.

Во время ярмарок откроются мобильные офисы МФЦ, консультационные центры технической инвентаризации, а также полевые кухни.

Для маломобильных жителей будет дежурить социальное такси. Соцработники помогут приобрести товары по предварительному заказу людям старшего поколения, которые обслуживаются на дому. Волонтёры доставят покупки до остановок или до дома.