В Кузбассе сохраняется высокая пожароопасность при потеплении до +25°С

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Синоптики предупредили жителей области о значительном повышении температуры и сохранении высокой пожароопасности.
По данным Кемеровского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается повышение дневной температуры воздуха до +20,+25°С. В Ленинск-Кузнецком районе сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости).
Главное управление МЧС по Кемеровской области призывает соблюдать меры предосторожности.
«Нарушая правила пожарной безопасности, вы рискуете не только собственным имуществом, но и подвергаете риску жизни и имущество окружающих. Также объясните детям, что игры с огнём или поджог сухой травы могут повлечь за собой серьёзные последствия», — отмечают спасатели.
Использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора категорически запрещены.
Напоминаем, что в Кузбассе с 15 апреля по 15 июня действует особый противопожарный режим. Тех, кто не соблюдает нормы пожарной безопасности виновные, ждёт административная ответственность с удвоенными штрафами.
За выжигание сухой травы жителям грозит штраф в 5 тыс. рублей, должностным лицам — 40 тыс. рублей, предприятиям и организациям — 500 тыс. рублей.
Если в результате поджога возникнет лесной пожар, поджигатель будет привлечён к уголовной ответственности и получит до 10 лет лишения свободы либо заплатит штраф до 3 млн рублей.
Сообщить о возгораниях и нарушителях особого противопожарного режима можно по круглосуточному бесплатному единому номеру телефона лесной охраны 8-800-100-94-00.
Жители, которые помогут департаменту установить личности поджигателей, получат награду — саженцы сосны для подворья или приусадебного участка.
Синоптики предупредили жителей области о значительном повышении температуры и сохранении высокой пожароопасности.