Депутат Госдумы наградил студентов КемГУ за проекты новых СМИ

В Кемерове подвели итоги конкурса «Первый проект», инициированного депутатом Госдумы РФ от Кузбасса Антоном Горелкиным.

Оргкомитет получил десятки заявок от студентов отделения журналистики КемГУ. В финал конкурса прошли десять человек, которых наградили за лучшие проекты новых средств массовой информации.

«Меня удивило, что все участники конкурса предложили традиционные формы СМИ: газеты, сайты, ТВ, однако сами студенты живут в соцсетях и мессенджерах, куда сегодня и уходит журналистика», — отметил парламентарий Антон Горелкин.

«Сейчас мы наблюдаем настоящий расцвет новых организационных форм. Это распределенные редакции, которые работают вообще без штатных сотрудников и офисов, это интегрированные сетевые СМИ, у которых нет собственных сайтов и которые представляют собой несколько площадок в соцсетях», — сказал он.

Антон Горелкин, входящий в комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, лично ознакомился со всеми работами, представленными на конкурс.

В итоге определилась тройка лучших проектов новых СМИ: тематический сайт на тему ЖКХ, областное издание для подростков «Журавли», а также проект «Нерукотворный памятник», интегрирующий редакцию и экскурсионное бюро.

Студенты-журналисты КемГУ Анна Лебедева, Карина Марсуверская, Евгения Косорукова и Анастасия Подоляко были награждены денежными премиями и благодарственными письмами от депутата. Все финалисты получили также полезные книги.

«Уверен, что это не последний конкурс «Первый проект», который мы подготовили специально для студентов, желающих воплотить в жизнь свои идеи, — прокомментировал Антон Горелкин. — В этом году мы не стали вручать Гран-при, которое подразумевало нашу помощь в реализации лучшего проекта СМИ. Пусть это будет стимулом для студентов, которые захотят принять участие в «Первом проекте» в следующем году».

Конкурс «Первый проект», организованный депутатом Госдумы от Кузбасса Антоном Горелкиным, стартовал в феврале 2017 года. Он проходил среди студентов отделения журналистики КемГУ, где учился сам парламентарий.