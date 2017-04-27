Горнолыжный сезон в Шерегеше продлится как минимум до 2 мая

Этому способствуют как наличие снега и неплохое по весенним меркам состояние трасс, так и график работы операторов канатных дорог на курорте.

Неофициальным завершением сезона в Шерегеше считаются даты последнего уик-энда фестиваля «GrelkaFest», который традиционно проходит при поддержке администрации Кемеровской области и знаменит своими рекордами по массовым одновременным спускам с горы Зелёной на лыжах и сноубордах в купальных и карнавальных костюмах.

Фактически продолжительность горнолыжного сезона зависит от погодных условий и работы подъёмников. Нынешняя зима была достаточно снежной, поэтому трассы популярного комплекса и сейчас находятся в рабочем состоянии.

«Из крупных операторов канатных дорог лишь Сектор Е закрыл сезон окончательно. Остальные пока не спешат закрываться на профилактику и, по крайней мере, первые майские праздники планируют обслуживать туристов», — отмечает «Центр бронирования Kuzuk.ru».

Так, в компании «Каскад» (крупнейший в Шерегеше оператор канатных дорог, чьи подъёмники распложены в Секторе А), объявили, что начнут проведение плановых профилактических работ только со второго мая.

У оператора «Malka» на данный момент канатные дороги остановлены, но владельцы пообещали, что на майские праздники они будут запущены.

Прочая инфраструктура на горе также продолжает работу, хоть и не так активно, как в разгар сезона.

Пункты проката снаряжения традиционно в своей работе отталкиваются от графика работы подъёмников.

«Что касается кафе и ресторанов, то их основная часть находится при гостиницах, многие из которых в Шерегеше уже на протяжении нескольких последних лет работают в круглогодичном режиме», — отмечают эксперты.