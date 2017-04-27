После жалоб горожан в «Кемерово-Сити» обустроят пешеходный тротуар

Мэрия Кемерова включила в план на новый строительный сезон выполнение работ по устройству дорожки для пешеходов от улицы 2-й Заречной до сквера на бульваре Пионерский.

Жители столицы Кузбасса добились от властей решения о строительстве нового тротуара в ЖК «Кемерово-Сити».

С жалобой на небезопасный участок дороги от улицы 2-я Заречная до сквера на Пионерском бульваре горожане обратились к депутату Государственной думы РФ Антону Горелкину.

«Жители домов на Притомском и Заречной пожаловались на то, что не могут безопасно добираться до сквера на Пионерском бульваре. Жалобы массово поступали зимой, когда другие пешеходные тротуары были занесены снегом. Мамам с колясками приходилось идти по проезжей части, чтобы попасть на детскую площадку в сквере", — прокомментировал Антон Горелкин.

«Я направил в мэрию депутатский запрос с просьбой решить данную проблему для безопасности горожан. В итоге, городские власти включили работы по устройству пешеходного тротуара на участке от дома №6 по 2-й Заречной до сквера на Пионерском», — отметил он.

Работы будут выполнены в строительном сезоне 2017 года в рамках программы благоустройства областной столицы, сообщили в администрации.