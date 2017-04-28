На первые майские выходные в центре Кемерова перекроют дороги

ГИБДД предупреждает автолюбителей, что 29 апреля и 1 мая на некоторых участках в центральной части города будет ограничено движение транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба кемеровской Госавтоинспекции.

«Так, завтра, 29 апреля, в связи с проведением в сквере «Орбита» массовых мероприятий с 10:00 до 17:30 будет ограничено движение автотранспорта на улице Красной, на участке от проспекта Советского до улицы Притомская Набережная», — отметили в ведомстве.

А первого мая из-за проведения мероприятий в парке Победы, в честь праздника весны и труда, с 8:00 и до вечера будет ограничено движение транспорта на улице Мичурина, на участке от улицы Красноармейской до проспекта Советского.

«Просим автолюбителей выбирать маршрут движения с учетом данной информации», — призвали в ГИБДД.