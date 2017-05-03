Схему движения изменили сразу на нескольких улицах Кемерова

Специалисты муниципального Центра организации дорожного движения внесли изменения в схему движения на нескольких улицах Кемерова.

По словам специалистов, нововведения продиктованы необходимостью увеличения пропускной способности магистралей, они сделают движение более удобным для автомобилистов и безопасным для пешеходов.

Так, на участке проспекта Ленина у дома №60 перед регулируемым пешеходным переходом теперь можно совершать разворот.

На пересечении проспекта Советского и улицы Кирова при подъезде к перекрестку со стороны улицы Дзержинского благодаря разметке появились две дополнительные полосы для движения.

На пересечении улиц Мичурина и Красноармейская оборудован «островок безопасности».

Изменения внесли на постоянной основе. В ближайшее время на указанных участках появятся знаки, информирующие о правильном поведении на дороге.

Кроме того, на участке бульвара Строителей около рынка «Сокол» снова можно ехать со скоростью 40 километров в час.

«На участке бульвара Строителей, где произошло разрушение дорожного полотна, был установлен знак ограничения скоростного режима 20 км/ч. Этот участок улично-дорожной сети областного центра достаточно оживленный, поэтому водителям подобное ограничение доставляло массу неудобств», — пояснили в ЦОДД.

Работы по приведению дорожного полотна в должное состояние заняли около двух недель, и теперь на данном участке установлен возможный скоростной режим 40 км/ч.

«Ограничение обусловлено близостью нерегулируемых пешеходных переходов», — отметили в центре.