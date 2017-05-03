Госжилинспекция проверяет чердаки и подвалы многоквартирных домов

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С начала года сотрудники Государственной жилищной инспекции проверили 6 437 подвалов и чердаков многоквартирных домов по всей области.
Выявлены два нарушения в Мариинском районе. В обоих случаях управляющие компании получили предписания на их немедленное устранение.
Как сообщила начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гайденко, в соответствии с требованиями безопасности все чердаки и подвалы в многоэтажках должны быть заперты, должен быть ограничен доступ посторонних.
Инспекторы проверяют отсутствие свободного доступа в чердачные и подвальные помещения не только в ходе специальных рейдов, но и при работе с любым обращением жильцов.
«Кроме того, более бдительными следует быть самим жителям, если они видят, что на дверях чердаков или подвалов сорваны замки. О подобных фактах необходимо оперативно сообщить в управляющую компанию», — отметили в ведомстве.
Если жилищники будут медлить, следует также обратиться в госжилинспекцию на «горячую линию» (8-3842) 36-93-32.
Нарушители будут оштрафованы на сумму до 250 тыс. рублей за каждый такой случай.
С начала года сотрудники Государственной жилищной инспекции проверили 6 437 подвалов и чердаков многоквартирных домов по всей области.