Госжилинспекция проверяет чердаки и подвалы многоквартирных домов

С начала года сотрудники Государственной жилищной инспекции проверили 6 437 подвалов и чердаков многоквартирных домов по всей области.

Выявлены два нарушения в Мариинском районе. В обоих случаях управляющие компании получили предписания на их немедленное устранение.

Как сообщила начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гайденко, в соответствии с требованиями безопасности все чердаки и подвалы в многоэтажках должны быть заперты, должен быть ограничен доступ посторонних.

Инспекторы проверяют отсутствие свободного доступа в чердачные и подвальные помещения не только в ходе специальных рейдов, но и при работе с любым обращением жильцов.

«Кроме того, более бдительными следует быть самим жителям, если они видят, что на дверях чердаков или подвалов сорваны замки. О подобных фактах необходимо оперативно сообщить в управляющую компанию», — отметили в ведомстве.

Если жилищники будут медлить, следует также обратиться в госжилинспекцию на «горячую линию» (8-3842) 36-93-32.

Нарушители будут оштрафованы на сумму до 250 тыс. рублей за каждый такой случай.