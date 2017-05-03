Газеты и интернет
Радио
4°C, облачно
Войти на сайт

Госжилинспекция проверяет чердаки и подвалы многоквартирных домов

Опубликовано , 152 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

С начала года сотрудники Государственной жилищной инспекции проверили 6 437 подвалов и чердаков многоквартирных домов по всей области.

Выявлены два нарушения в Мариинском районе. В обоих случаях управляющие компании получили предписания на их немедленное устранение.

Как сообщила начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гайденко, в соответствии с требованиями безопасности все чердаки и подвалы в многоэтажках должны быть заперты, должен быть ограничен доступ посторонних.

Инспекторы проверяют отсутствие свободного доступа в чердачные и подвальные помещения не только в ходе специальных рейдов, но и при работе с любым обращением жильцов.

«Кроме того, более бдительными следует быть самим жителям, если они видят, что на дверях чердаков или подвалов сорваны замки. О подобных фактах необходимо оперативно сообщить в управляющую компанию», — отметили в ведомстве.

Если жилищники будут медлить, следует также обратиться в госжилинспекцию на «горячую линию» (8-3842) 36-93-32.

Нарушители будут оштрафованы на сумму до 250 тыс. рублей за каждый такой случай.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/89641.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/05/masha-pimenova-skrinshot-proverka-1024x574.jpg

С начала года сотрудники Государственной жилищной инспекции проверили 6 437 подвалов и чердаков многоквартирных домов по всей области.

 

Яндекс.Новости

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Водитель погиб в ночном ДТП на трамвайных путях в Прокопьевске

tvoe-avto.com
tvoe-avto.com

В Новокузнецке Nissan Juke влетел в столб: три человека пострадали

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове в результате ДТП перевернулся внедорожник

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемерово вошёл в топ-5 самых загрязнённых городов

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Алкоголь с фальшивыми акцизами продавали в кемеровском магазине пряжи

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Супружеская пара из Ленинска-Кузнецкого попала под грузовой поезд

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить