Ещё 20 км велосипедных дорожек построят в городах и районах Кузбасса

Муниципалитеты приступили к проектированию и строительству велосипедных дорожек, общая протяжённость которых в итоге превысит 100 км.

По данным областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, в 2017 году предполагается построить 20 км велосипедных полос.

Напомним, по инициативе губернатора Амана Тулеева для активного отдыха жителей области велодорожки стали появляться с 2012 года. На сегодняшний день их общая протяжённость составляет более 80 км.

«С учётом работ по обустройству велодорожек в территориях Кузбасса в 2017 году, общая длина велодорожек превысит 100 км», — отметили в ведомстве.

Ожидается, что новые веломаршруты этим летом появятся в Анжеро-Судженске на аллее 50-летия Октября, в Кемерове на бульваре Строителей, в городском саду Киселёвска, в Мысках в парке Юбилейный, в Молодёжном парке Прокопьевска.

В Тайге велосипедные дорожки предполагается проложить по маршруту: улица Октябрьская — Чкалова — проспект Кирова – улица Никитина. Почти 2 км велосипедных полос планируется построить в 3-м микрорайоне города Белово.