Ещё 20 км велосипедных дорожек построят в городах и районах Кузбасса

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Муниципалитеты приступили к проектированию и строительству велосипедных дорожек, общая протяжённость которых в итоге превысит 100 км.
По данным областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, в 2017 году предполагается построить 20 км велосипедных полос.
Напомним, по инициативе губернатора Амана Тулеева для активного отдыха жителей области велодорожки стали появляться с 2012 года. На сегодняшний день их общая протяжённость составляет более 80 км.
«С учётом работ по обустройству велодорожек в территориях Кузбасса в 2017 году, общая длина велодорожек превысит 100 км», — отметили в ведомстве.
Ожидается, что новые веломаршруты этим летом появятся в Анжеро-Судженске на аллее 50-летия Октября, в Кемерове на бульваре Строителей, в городском саду Киселёвска, в Мысках в парке Юбилейный, в Молодёжном парке Прокопьевска.
В Тайге велосипедные дорожки предполагается проложить по маршруту: улица Октябрьская — Чкалова — проспект Кирова – улица Никитина. Почти 2 км велосипедных полос планируется построить в 3-м микрорайоне города Белово.
А в столице Дня шахтёра-2017 — Междуреченске — в этом году велодорожки протяжённостью 1 км появятся в парке «Аллея сказок».
Муниципалитеты приступили к проектированию и строительству велосипедных дорожек, общая протяжённость которых в итоге превысит 100 км.