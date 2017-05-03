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Ещё 20 км велосипедных дорожек построят в городах и районах Кузбасса

Опубликовано , 133 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Муниципалитеты приступили к проектированию и строительству велосипедных дорожек, общая протяжённость которых в итоге превысит 100 км.

По данным областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, в 2017 году предполагается построить 20 км велосипедных полос.

Напомним, по инициативе губернатора Амана Тулеева для активного отдыха жителей области велодорожки стали появляться с 2012 года. На сегодняшний день их общая протяжённость составляет более 80 км.

«С учётом работ по обустройству велодорожек в территориях Кузбасса в 2017 году, общая длина велодорожек превысит 100 км», — отметили в ведомстве.

Ожидается, что новые веломаршруты этим летом появятся в Анжеро-Судженске на аллее 50-летия Октября, в Кемерове на бульваре Строителей, в городском саду Киселёвска, в Мысках в парке Юбилейный, в Молодёжном парке Прокопьевска.

В Тайге велосипедные дорожки предполагается проложить по маршруту: улица Октябрьская — Чкалова — проспект Кирова – улица Никитина. Почти 2 км велосипедных полос планируется построить в 3-м микрорайоне города Белово.

А в столице Дня шахтёра-2017 — Междуреченске — в этом году велодорожки протяжённостью 1 км появятся в парке «Аллея сказок».

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/05/velodorozhki-plan-2017.jpg

Муниципалитеты приступили к проектированию и строительству велосипедных дорожек, общая протяжённость которых в итоге превысит 100 км.

 

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