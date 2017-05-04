Два кузбасских издания получат гранты Роспечати на социально значимые проекты

Промышленновская районная газета «Эхо» и кемеровская газета «Томь» вошли в список периодических изданий, одобренных экспертным советом Роспечати на получение грантовой поддержки из федерального бюджета.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям предоставляет господдержку социально значимым проектам в области печатных СМИ – сериям тематических материалов, направленных на решение актуальных проблем российской действительности, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Газета «Эхо» получит 560 тыс. рублей на реализацию четырех проектов: «Вниз по Ине», «Здоровая нация», «Сельский акцент», «Здорово быть здоровым».

«Эхо» выходит с 1935 года, лауреат конкурса «10 лучших газет России», победитель межрегионального конкурса «Сибирь – территория надежд», лауреат всероссийских конкурсов «Вся Россия», «Золотой лотос», «Хрустальная матрешка», «Патриот России», победитель конкурса журналистского мастерства «Сибирь – ПРО», трижды победитель областного конкурса «Медиапрестиж». С 2006 года главный редактор Ольга Вострикова — победитель всероссийского конкурса «Правда и справедливость».

Газета «Томь» под руководством главного редактора Дарьи Наполовой третий год подряд становится получателем грантов от Роспечати.

В 2017 году субсидию получит проект под названием «Чужой беды не бывает – живи по закону и совести». Объем социально значимых публикации, которые будут реализованы в рамках проекта, составил 156 полос (три полосы в каждый номер). Сумма субсидии — около 900 тыс. рублей.

Как пояснили в издании, главные цели проекта «Чужой беды не бывает – живи по закону и совести» — увеличение правовой грамотности жителей Кемеровской области, формирование у населения убеждения в реальности влияния на ситуацию исключительно правовыми методами; обеспечение информационной поддержкой читателей о наличии льгот и мер поддержки, о способах их использования; информирование кузбассовцев об одном из приоритетов региональной политики: поддержка материнства и детства, которая носит комплексный социально-экономический характер.

Еженедельная газета «Томь» существует на рынке региона с 1999 года. Тираж — 21 тыс. экземпляров, распространяется в 16 территориях Кузбасса. Еженедельный средний охват аудитории — более 60 тыс. человек.