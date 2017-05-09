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Жители Кузбасса масштабно отмечают День Победы вопреки погоде

Опубликовано , 141 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

Праздничные мероприятия, посвященные 72-летию Великой Победы, проходят в повсеместно, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

В городах и районах региона проводятся торжественные возложения цветов к мемориалам, митинги, праздничные концерты, акции, флешмобы.

Напомним, что по поручению губернатора Амана Тулеева в Кемеровской области проезд в общественном транспорте — в автобусах, троллейбусах и трамваях (кроме маршрутного такси), 9 мая бесплатный для всех жителей.

В территориях, где пройдут праздничные салюты и фейерверки, продлят работу транспорта для доставки граждан после мероприятий.

В Кемерове представители областной и горадминистраций, депутаты вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, военнослужащими, кадетами и школьниками возложили цветы к памятнику героям-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941—1945 годах. Церемония прошла, несмотря на кратковременный снегопад и шквалистый ветер.

Участники почтили минутой молчания память земляков, не вернувшихся с поля боя или не доживших до годовщины Победы, а затем в колоннах проследовали по аллее Героев к Вечному огню. Завершилось возложение ружейными залпами.

Празднество продолжилось митингом на площади Советов. Официальные лица поздравили всех кузбассовцев с главным всенародным праздником, который служит крепкой, неразрывной нитью между нынешним поколением и поколением победителей, спасших от истребления страну, народ, национальные святыни, наше будущее.

В полдень в Кемерове началось шествие «Бессмертного полка». По предварительным подсчетам в нем участвует порядка 20 тыс. горожан.

Возглавило шествие «Бессмертного полка» Знамя Победы площадью в 200 квадратных метров – точная копия того, которое было водружено над Рейсхтагом в победном 1945 году.

В День Победы в Таштаголе заложили аллею памяти — 25 ветеранов с помощью волонтёров высадили трехлетние саженцы кедра. У каждого деревца установлена именная табличка. В течение мая здравствующие ветераны и подростковые волонтёрские отряды высадят ещё почти 400 кедров, которые увековечат имена фронтовиков-таштагольцев.

В Белове следом за шествием «Бессмертного полка» прошла колонна «Бессмертного взвода».

Жители города пронесли фотографии своих братьев, мужей, отцов, погибших за пределами Отечества, исполняя свой воинский долг, завершит колонну тематически оформленная техника ДОСААФ. Специалисты управления молодежной политики, физкультуры и спорта, а также волонтеры и активисты общественных формирований провели танцевальный Флешмоб «Синий платочек» и уличную акцию «Завтра была Победа» (инсталляции на военную тематику: песни военных лет, живые статуи).

Завершится празднование фейерверками. В Кемерове залпы салюта грянут с Университетского моста в 22:00.

Фейерверк в областном центре продлится восемь минут. В небо будет запущено 712 зарядов. Высота салюта составит от 50 до 200 метров.

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Праздничные мероприятия, посвященные 72-летию Великой Победы, проходят в повсеместно, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

 

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