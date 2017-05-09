«Бессмертный полк» в Кузбассе пополнили почти 129 тысяч человек

Всероссийская памятная акция «Бессмертный полк» прошла по центральным улицам и площадям Кузбасса в День Победы.

Как сообщили в областном департаменте молодежной политики и спорта, по предварительным данным, в этом году к традиционной общественной акции подключились 128 993 кузбассовца.

Несмотря на сюрпризы погоды – порывистый ветер, дождь и прошедший местами снег — жители региона вышли на улицы городов и поселков, чтобы почтить память о своих предках — бойцах армии и флота, тружениках тыла, узниках концлагерей, партизанах.

Прямую трансляцию митинга и шествия Бессмертного полка обеспечивал ГТРК «Кузбасс».

Кузбассовцы готовились к шествию задолго до праздника: заказывали и самостоятельно мастерили штендеры с портретами ветеранов, военную форму либо элементы формы тех лет, украшали улицы.

Активисты молодежных объединений и организаций, волонтеры из всех муниципалитетов в канун праздника прошли маршрут «Бессмертного полка»: убрали мусор, прошлогоднюю листву.

В Кемерове возглавило шествие Бессмертного полка Знамя Победы, переданное кемеровчанам в апреле 2016 года участниками международного автомарша «Звезда нашей Великой Победы». 20-метровый стяг – точная копия Знамени Победы, которое было водружено над Рейсхтагом в победном 1945 году. Пронесли Знамя Победы кузбасские кадеты. Вслед за ними прошли флагоносцы — курсанты центра спецподготовки молодежи «Витязь» с георгиевскими лентами, а также воспитанники губернаторских учреждений с баннером «Бессмертный полк».

Портреты родных и близких, воевавших на фронтах и ковавших Победу в тылу, пронесли 20,5 тыс. кемеровчан и гостей города.

К акции присоединились образовательные и медицинские учреждения города, промышленные и торговые предприятия, управляющие компании, советы ветеранов войны, труда и правоохранительных органов и другие.

В Таштаголе «Бессмертный полк» прошел от памятника Неизвестному солдату до площади Ленина. На протяжении полуторакилометрового пути праздничное настроение участникам шествия создавали аккордеонист и вокальная группа. Таштагольцы исполнили одну из самых популярных военных песен – легендарную «Катюшу».

В Новокузнецке авангард колонны «Бессмертного полка», стартовавшей от улицы Кирова, составили 300 студентов-волонтеров Сибирского государственного индустриального университета. Еще около 80 волонтеров сопровождали участников акции по всему маршруту следования, чтобы шествие смотрелось красиво и организованно.

В шествии «Бессмертного полка» в Новокузнецке приняли участие 18 тыс. человек.

В Осинниках стартовой площадкой полка стала улица Ефимова, которая получила свое название в честь Героя Советского Союза Петра Ефимова, в боях за освобождение Украины сбившего 19 самолетов противника. Далее жители города проследовали по улицам Победы и 50 лет Рудника, проезду Магистральный. Конечной остановкой колонны стал городской парк. Длина всего маршрута составила около двух км.

В Кемеровской области акция «Бессмертный полк» впервые прошла в 2014 году, с каждым годом она набирает все большее количество участников. В 2016 году ряды полка в Кузбассе пополнили более 95 тыс. человек.

В этом году студенты Кемеровской области вошли в число лучших добровольцев страны по итогам конкурса «Послы Победы» и принимают участие в организации парада Победы в Москве и военно-морского парада в Севастополе.

Так, для участия в организации парада Победы в Москве приглашена Дарья Сазонова, студентка КузГТУ имени Т.Ф.Горбачева, в Севастополь для организации и проведения военно-морского парада — Малика Салихова и Алена Якушевская из Кемеровского госуниверситета, Денис Бринев из КузГТУ.