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Сильный ветер и высокая пожароопасность сохраняются в Кузбассе

Опубликовано , 79 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © vkpress.ru

ГУ МЧС по Кемеровской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности из-за сохраняющегося сильного ветра и высокой пожароопасности.

По данным Гидрометцентра, 11 мая на территории области ожидаются дожди, местами грозы, возможен град.

Усиление ветра днём местами при порывах до 20 метров в секунду, максимальная температура воздуха +20,+25°С.

В городе Берёзовский, а также Юргинском, Тяжинском, Беловском, Топкинском, Промышленновском, Кемеровском и Ленинск-Кузнецком районах прогнозируется высокая пожароопасность.

«При усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач», — предупреждают спасатели.

Собственников частных домов и садово-дачных участков призывают обратить особое внимание на надёжность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра.

Использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора категорически запрещены.

«Малейшая искра в ветреную погоду может перерасти в масштабный пожар. При порывах ветра скорость горения сухой растительности достигает 35-40 метров в минуту. Нарушая правила пожарной безопасности, вы рискуете не только собственным имуществом, но и подвергаете риску жизни и имущество окружающих», — подчеркнули в МЧС.

Родителям настоятельно рекомендуют объяснить детям, что игры с огнём или поджог сухой травы могут повлечь за собой серьёзные последствия.

Напомним, что в Кузбассе с 15 апреля по 15 июня действует особый противопожарный режим. В случае несоблюдения норм пожарной безопасности виновные будут привлечены к административной ответственности с удвоенными штрафами.

Из-за высокого риска возникновения природных пожаров и последствиями пожаров, произошедших в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии, где от огня пострадали дома и строения, на территории всей Сибири введён режим «Чрезвычайная ситуация».

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ГУ МЧС по Кемеровской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности из-за сохраняющегося сильного ветра и высокой пожароопасности.

 

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