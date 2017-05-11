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Более полусотни аллей, парков и скверов разбили в Кузбассе к 9 мая

Опубликовано , 78 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

В честь 72-й годовщины Победы кузбассовцы разбили 57 аллей, парков и скверов в городах и посёлках области.

Как сообщает департамент лесного комплекса, жители Анжеро-Судженска посадили аллею памяти ветерана Великой Отечественной войны Владимира Урбановича, аллею ветеранов возле школы №8 и расширили площадь зелёных насаждений вокруг памятника стеклозаводчанам, погибшим на войне.

В Ижморском районе аллея ветеранов заложена в селе Колыон, также появились новые деревья в парке Победы и у Поклонного креста в селе Троицкое, у памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Ломачевка.

В селе Новобачаты Беловского района ветераны и школьники посадили 100 берёз и елей в честь поколения победителей.

На территории школы в новокузнецком посёлке Притомский установили камень в память о героях войны. В сквере «65-летие Победы» Кузнецкого района посадили привезённый из Севастополя отросток тополя, пережившего Великую Отечественную войну. В Центральном и Куйбышевском районах высадили «Сирень Победы».

В Междуреченске воспитанники лагеря «Ратник» вместе с ветеранами войны и тружениками тыла посадили 50 елей, берёз и рябин. Второй год подряд они участвуют во всероссийском эколого-патриотическом проекте «Лес Победы». Помощь в организации посадок им оказали работники лесничества и лесхоза. По мнению организаторов, участие в проекте — возможность вовлечь подрастающее поколение в работу по сохранению исторической памяти.

Всекузбасский месячник посадки деревьев продлится по 20 мая.

Как отметили в департаменте, следующие массовые посадки в рамках месячника состоятся 19 мая и будут приурочены к всероссийскому дню посадки леса.

Напомним, что Кузбасс достиг максимальных показателей по озеленению за последние 20 лет, посадив в прошлом году 7,1 млн деревьев, из них 2,1 млн в ходе массовых акций. В этом году будет установлен новый «зелёный» рекорд: лесничие, общественники и угольщики посадят свыше 7,5 млн деревьев.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/05/yartseva-9-maya-posadka-derevya-mini.jpg

В честь 72-й годовщины Победы кузбассовцы разбили 57 аллей, парков и скверов в городах и посёлках области.

 

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