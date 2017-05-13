Кузбасс станет центром развития всего российского бокса

Более 3,7 тыс. гостей посетили вечер бокса, состоявшийся в кемеровском спортивном комплексе «Арена» 11 мая. Столица Кузбасса в очередной раз стала местом проведения грандиозного спортивного шоу.

Зрители смогли увидеть бои сильнейших боксеров мира по версии WSB и WBA. Мероприятие является частью масштабного проекта по созданию в Кузбассе спортивной базы для развития российского бокса.

Накануне президент Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» Михаил Федяев вошел в состав комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA) по Всемирной серии бокса (WSB), а также стал руководителем межрегионального бюро Федерации бокса России в Центральном федеральном округе.

«Для меня это большая ответственность, – подчеркнул Федяев. – Будем делать все для того, чтобы бокс развивался не только в центральной части России, но и в целом по стране, и в Кузбассе в частности. В нашем регионе уже есть прекрасные школы дзюдо, волейбола. В скором времени появится Центр бокса. Это значит, что еще больше молодежи уйдет с улицы и будет заниматься прекрасным видом спорта».

Решение о создании в Кузбассе Центра бокса российского значения принято по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Центр займется профессиональной подготовкой боксеров, учебно-тренировочными сборами российских спортсменов, обучением судей, тренеров, курсами повышения квалификации.

Первым шагом в реализации стратегически важной задачи стало проведение вечера бокса, организованного «Кузбасской медиагруппой». 11 мая Кузбасс впервые принял серию боев по боксу по версиям WSB (¼ финала 7 сезона) и титульные бои по версии WBA. Спортивные мероприятия прошли при поддержке Администрации Кемеровской области и Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз».

На кузбасской земле первый бой в статусе профессионала провел воспитанник новокузнецкой школы бокса, чемпион мира, серебряный и бронзовый олимпийский призер Миша Алоян.

В поединке с боксером-профессионалом из Никарагуа Ядером Кардозой он завоевал континентальный титул чемпиона WBA Asia.

В преддверии события на пресс-конференции генеральный менеджер Patriot Boxing Team Кирилл Щекутьев отметил: «Кемерово стал местом проведения мероприятия, по очевидной причине. Это не просто желание показать потрясающий и красивый бокс, но и возможность проводить организационные мероприятия: совещания с руководством региона, с руководителями местной федерации, с людьми, неравнодушными к боксу – это и тренеры и боксеры. Сделать так, чтобы бокс в регионах развивался и появлялись новые лица, в первую очередь это спортсмены. Это две наши важнейшие задачи!».

Президент команды Patriot Boxing Team Михаил Федяев также рассказал журналистам, что уже в ближайшее время в Кузбассе, возможно, появятся новые чемпионы, которые будут представлять наш регион на соревнованиях самого высокого уровня, в том числе на Олимпийских играх.