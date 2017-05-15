Туман частично парализовал работу кузбасских аэропортов

Ночью и ранним утром 15 мая синоптики зафиксировали туман на всей территории Кузбасса. Это явление частично парализовало работу аэропортов в Кемерове и Новокузнецке.

Самолёты не смогли приземлиться в Кемерове и вылететь из Новокузнецка.

Как рассказали Сибдепо в справочной международного аэропорта им. А. А. Леонова, который находится в областном центре, утром воздушная гавань не смогла принять два рейса из Москвы, которые выполняли компании «Уральские авиалинии» и «S7».

«Оба самолёта отправили на запасной аэродром Толмачёво. В настоящее время самолёт «S7» уже прилетел в Кемерово. Кроме того, с опозданием из Москвы вылетел самолёт «Аэрофлота», – пояснил собеседник издания.

В Новокузнецке задержаны рейсы «S7», время вылета которого перенесли с 06:45 на 11:00, а также «Аэрофлота», который должен вылететь в 12:50 вместо 7:55.

«Туманы были зафиксированы практически на всей территории области. Они образовались из-за поступления тёплой воздушной массы на холодную поверхность. Самые сильные туманы были в Кемерове и Новокузнецке. Такие туманы называют адвективными», — пояснила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Напомним, что адвективные туманы более устойчивы, чем радиационные, и часто не рассеиваются днём.