Газеты и интернет
Радио
13°C, облачно
Войти на сайт

Определились финалисты конкурса «Молодая семья Кузбасса-2017»

Опубликовано , 29 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © mucro.goruno-dubna.ru

В средней общеобразовательной школе №85 в кемеровской Лесной Поляне состоялся первый тур XV областного конкурса «Молодая семья Кузбасса».

Участие приняли 25 семей в возрасте до 35 лет — победители городских и районных конкурсов, прошедших в марте-апреле.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, молодые семьи продемонстрировали свои знания в викторине «Всезнайка», где прошли компьютерное тестирование по темам: «Общая эрудиция», «70 лет празднования Дня шахтера», «Год экологии в России», «Семья», «Инновационная Россия», «Всемирный фестиваль молодежи и студентов».

Также они представили видеоматериалы об участии в экологической акции «Вклад нашей семьи в экологию Кузбасса» в своих территориях. Завершающим испытанием стала спортивная семейная эстафета «Весёлые старты».

По итогам трёх конкурсов сформировался рейтинг пяти семей, которые примут участие в финале областного конкурса 8 июня. Это семьи Заречневых (Кемерово), Шароновых (Белово), Гордиенко (Мыски), Бабич (Полысаево), Стасюк (Юрга).

Конкурс «Молодая семья Кузбасса» проходит с 2002 года. Его организуют департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области совместно с органами местного самоуправления для повышения статуса семьи, престижа семейной жизни и создания условий для укрепления молодой семьи.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/89862.html

http://mucro.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2017/01/moya-semya.jpg

В средней общеобразовательной школе №85 в кемеровской Лесной Поляне состоялся первый тур XV областного конкурса «Молодая семья Кузбасса».

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Суд запретил сайт с фотографиями кемеровских проституток

VSЁ42
VSЁ42

Кузбассовец предложил «скорым» самостоятельно бороться с автохамами

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Самолёты из Москвы не смогли сесть в Кемерове из-за тумана

gazetadaily.ru
gazetadaily.ru

Маршрутный автобус загорелся рано утром на Ноградской в Кемерове

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

На видео попало ДТП «ВАЗ-2112» и Honda HR-V в центре Кемерова

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе назвали сроки навигационного сезона

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить