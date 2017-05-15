Определились финалисты конкурса «Молодая семья Кузбасса-2017»

В средней общеобразовательной школе №85 в кемеровской Лесной Поляне состоялся первый тур XV областного конкурса «Молодая семья Кузбасса».

Участие приняли 25 семей в возрасте до 35 лет — победители городских и районных конкурсов, прошедших в марте-апреле.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, молодые семьи продемонстрировали свои знания в викторине «Всезнайка», где прошли компьютерное тестирование по темам: «Общая эрудиция», «70 лет празднования Дня шахтера», «Год экологии в России», «Семья», «Инновационная Россия», «Всемирный фестиваль молодежи и студентов».

Также они представили видеоматериалы об участии в экологической акции «Вклад нашей семьи в экологию Кузбасса» в своих территориях. Завершающим испытанием стала спортивная семейная эстафета «Весёлые старты».

По итогам трёх конкурсов сформировался рейтинг пяти семей, которые примут участие в финале областного конкурса 8 июня. Это семьи Заречневых (Кемерово), Шароновых (Белово), Гордиенко (Мыски), Бабич (Полысаево), Стасюк (Юрга).

Конкурс «Молодая семья Кузбасса» проходит с 2002 года. Его организуют департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области совместно с органами местного самоуправления для повышения статуса семьи, престижа семейной жизни и создания условий для укрепления молодой семьи.