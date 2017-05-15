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Отопительный сезон завершается, начинаются отключения горячей воды

Опубликовано , 118 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © ysia.ru

Отопительный сезон продлился в Кузбассе 235 дней и завершается в связи с установившимся теплом.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора Дмитрия Кудряшова, сезон прошёл в штатном режиме благодаря совместной работе региональных властей, угольщиков, муниципалитетов и теплоснабжающих организаций.

Весь осенне-зимний период теплоснабжающие предприятия поддерживали неснижаемые запасы твёрдого и жидкого топлива. Ежедневно на теплоисточниках сохранялся 15 суточный запас угля при норме 12 суток.

Бесперебойное теплоснабжение обеспечивали около тысячи коммунальных котельных, 15 тыс. км водоводов и более 4 тыс. км теплотрасс.

«Сегодня коммунальщики прекращают подачу теплоэнергии в жильё и объекты соцсферы, так как пять дней подряд среднесуточная температура превышала плюс восемь градусов. Фактически работники ЖКХ начали подготовку к следующей зиме», — отметили в ведомстве.

Пресс-служба мэрии Кемерова в свою очередь сообщила, что отопительный сезон в городе согласно постановлению главы Ильи Середюка завершится 17 мая.

«Для своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения города (тепловые станции, котельные и тепловые сети) к предстоящему отопительному сезону 2017—2018 разработаны графики планового отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах Кемерова. Весь жилой фонд города разделён на семь групп», — уточнили в горадминистрации.

Первыми под отключение попадут часть домов Центрального и Ленинского районов, Кировский и Рудничный район.

Подробный график отключений размещён на официальном сайте администрации города в разделе «Актуально». В случае необходимости можно обратиться в Кемеровскую службу спасения по телефонам: 01, 112, 77-05-05.

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Отопительный сезон продлился в Кузбассе 235 дней и завершается в связи с установившимся теплом.

 

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