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Прогноз погоды на эту неделю обещает Кузбассу от -5°С до +25°С

Опубликовано , 151 просмотр
Автор текста Денис Васильев

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Фото © walldevil.com

На предстоящей неделе погода в области будет разнообразной: в ближайшие дни похолодает, а в выходные начнётся повышение температуры.

Предварительный прогноз опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

В ночь на вторник температура плюс 2-7°С, местами — 12 выше нуля, при прохождении холодного атмосферного фронта, северный ветер будет усиливаться до 16 метров в секунду, в большинстве районов будут дожди от небольших до сильных, местами грозы.

Температура воздуха завтра днём составит плюс 11-16, местами 20 градусов тепла, по области дожди сохранятся, в Кемерове без существенных осадков.

В ночь на среду температура понизится до 1-6 выше нуля, местами заморозки до минус 4, дожди с мокрым снегом.

«В среду продолжится влияние холодного фронта и северо-восточный ветер будет усиливаться до 22 м/с, дожди различной интенсивности, днем всего +7,+12°С, в ночь на четверг температура +0,+5°С, местами заморозки до -5°С. Местами небольшие осадки преимущественно в виде снега», — отмечают синоптики.

Днём в четверг будет также прохладно: плюс 8-13°С с северным порывистым ветром, но осадки постепенно прекратятся, в ночь столбик термометра понизится до отметки 0, -5°С.

В пятницу местами небольшие дожди, юго-западный ветер будет умеренным, температура днем плюс 10-15, в ночные часы — от нуля до плюс 5°С, местами заморозки до минус 1°С.

В выходные дни начнётся повышение температуры, но местами будут наблюдаться небольшие осадки.

«В субботу днём воздух прогреется до +12,+17°С, в большинстве районов области небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный. В ночь на воскресенье температура будет в пределах +8°С», — говорится в прогнозе.

В воскресенье температура ещё немного повысится до плюс 20-25, ветер также юго-западный умеренный, но местами возможны дожди.

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На предстоящей неделе погода в области будет разнообразной: в ближайшие дни похолодает, а в выходные начнётся повышение температуры.

 

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