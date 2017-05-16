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Рейс «Кемерово-Москва» отложили из-за попавшей в двигатель самолёта птицы

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © photos.wikimapia.org

Сегодня утром в Кемерове отложили рейс до Москвы: сначала из-за тумана, а после из-за неисправности — попавшей в двигатель птицы.

Как сообщила «МедиаКузбассу» представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина, самолёт до «Шереметьево» должен был вылететь из кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова в 7:40.

«Из-за тумана рейс задержали, примерно через 1,5 часа при осмотре, когда самолёт готовился к вылету, обнаружилась техническая неисправность. По предварительной информации, в двигатель попала птица. Тогда вылет отменили, пассажиров сняли с рейса. Кого-то разместили в гостинцу, другие вернулись домой», — рассказала она.

Пассажиры ожидают новый самолёт из Москвы, который должен вылететь из Кемерова в 18:00.

Кемеровская транспортная прокуратура начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства проведут оценку законности и безопасности полётов.

Как отметили в ведомстве, к аэропортам предъявляют высокие требования, в том числе около них не должно быть высокой растительности и птиц.

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http://photos.wikimapia.org/p/00/01/59/08/66_big.jpg

Сегодня утром в Кемерове отложили рейс до Москвы: сначала из-за тумана, а после из-за неисправности — попавшей в двигатель птицы.

 

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