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Жителей Кузбасса предупредили о сильном ветре с грозами

Опубликовано , 33 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © ptzgovorit.ru

По данным Кемеровского гидрометцентра, завтра днём, 17 мая, на территории области ожидается усиление ветра до 17 м/с, местами порывы 19-24 м/с, по югу местами сильные дожди, грозы.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области в свою очередь рекомендует соблюдать меры предосторожности.

Спасатели просят не пренебрегать предупреждениями о неблагоприятных погодных явлениях.

«При усилении ветра и грозе, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках», — отмечают в ведомстве.

В МЧС советуют отключить из сети электроприборы, чтобы избежать их аварийную работу во время грозы, а также не оставлять открытыми окна и балконные двери.

Собственникам частных домов и садово-дачных участков следует обратить особое внимание на надёжность крепления тепличных и других конструкций, которые могут подхватить порывы ветра.

«Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте», — настаивают спасатели.

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По данным Кемеровского гидрометцентра, завтра днём, 17 мая, на территории области ожидается усиление ветра до 17 м/с, местами порывы 19-24 м/с, по югу местами сильные дожди, грозы.

 

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