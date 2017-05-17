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В Кузбассе усилят контроль за использованием газа после ЧП в Волгограде

Опубликовано , 87 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © pics.utro.ru

По поручению Амана Тулеева в области усилят контроль за эксплуатацией газового оборудования в многоквартирных домах.

Вчера в Волгограде произошёл взрыв бытового газа в квартире на первом этаже четырёхэтажного жилого дома. В результате инцидента четыре человека погибли, более десяти госпитализированы. Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия.

После трагедии в Волгограде Аман Тулеев поручил всем профильным и надзорным ведомствам региона усилить контроль за соблюдением требований безопасности и организовать профилактическую работу по предотвращению подобных происшествий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы должны принять все меры, чтобы обеспечить полную безопасность кузбассовцев», — подчеркнул Аман Тулеев.

Сегодня же в обладминистрации замгубернатора Дмитрий Кудряшов провёл видеоселекторное совещание с руководством муниципалитетов. Управляющим компаниям и ТСЖ поручили в кратчайшие сроки разместить в подъездах домов и кассах для приёма платежей специальные памятки с основными правилами безопасного обращения с газом в быту.

По информации госжилинспекции, в Кузбассе к централизованным системам газоснабжения подключено 419 многоквартирных домов в Кемерове, а также Кемеровском, Промышленновском и Чебулинском районах.

Контроль за исправностью газовых сетей и оборудования осуществляется специализированными организациями на периодической основе, тогда как собственники помещений должны ежедневно следить за исправностью установленного в жилых помещениях оборудования.

Если житель выявил какие-либо нарушения в работе печи, либо почувствовал запах газа в квартире или подъезде, необходимо срочно сообщить об этом в газовую службу по номеру 04 (112). Самостоятельно производить ремонт, установку и подключение газового оборудования строго запрещено.

О любом факте нарушений правил безопасности кузбассовцы также могут сообщить по телефону «горячей линии» госжилинспекции в Кемерове — 8 — (3842) — 36-93-32.

По каждому обращению будет проведена оперативная проверка, заверили в ведомстве.

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По поручению Амана Тулеева в области усилят контроль за эксплуатацией газового оборудования в многоквартирных домах.

 

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