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Реверс в центре Кемерова в вечерний час-пик продлили на 40 минут

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

С сегодняшнего вечера время работы реверсивного движения на пересечении проспектов Октябрьский и Притомский в областном центре будет продлено на 40 минут.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты «Центра организации дорожного движения» внесут соответствующие изменения в режим светофорных объектов.

В течение недели на этом участке проводилось наблюдение за движением транспортных потоков и анализ данных.

«В результате для обеспечения более комфортного выезда из центра города в сторону спальных районов с сегодняшнего дня увеличено время работы реверсивных светофоров вечером в будние дни недели», — пояснили в горадминистрации.

Таким образом, реверсивное движение будет осуществляться с 16:00 до 19:40.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/89930.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_05/20170517_06.JPG

С сегодняшнего вечера время работы реверсивного движения на пересечении проспектов Октябрьский и Притомский в областном центре будет продлено на 40 минут.

 

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