Реверс в центре Кемерова в вечерний час-пик продлили на 40 минут

Последние новости:
Кемеровчанин украл из бара пустые кеги и ящик чипсов с орешками
Создательницу фейкового интернет-магазина поймали в Анжеро-Судженске
В Кузбассе усилят контроль за использованием газа после ЧП в Волгограде
Кузбассовцы заполонили соцсети фотографиями майского снега
Жителей Кузбасса предупредили о сильном ветре с грозами
С сегодняшнего вечера время работы реверсивного движения на пересечении проспектов Октябрьский и Притомский в областном центре будет продлено на 40 минут.
Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты «Центра организации дорожного движения» внесут соответствующие изменения в режим светофорных объектов.
В течение недели на этом участке проводилось наблюдение за движением транспортных потоков и анализ данных.
«В результате для обеспечения более комфортного выезда из центра города в сторону спальных районов с сегодняшнего дня увеличено время работы реверсивных светофоров вечером в будние дни недели», — пояснили в горадминистрации.
Таким образом, реверсивное движение будет осуществляться с 16:00 до 19:40.
С сегодняшнего вечера время работы реверсивного движения на пересечении проспектов Октябрьский и Притомский в областном центре будет продлено на 40 минут.