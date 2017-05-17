Реверс в центре Кемерова в вечерний час-пик продлили на 40 минут

С сегодняшнего вечера время работы реверсивного движения на пересечении проспектов Октябрьский и Притомский в областном центре будет продлено на 40 минут.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты «Центра организации дорожного движения» внесут соответствующие изменения в режим светофорных объектов.

В течение недели на этом участке проводилось наблюдение за движением транспортных потоков и анализ данных.

«В результате для обеспечения более комфортного выезда из центра города в сторону спальных районов с сегодняшнего дня увеличено время работы реверсивных светофоров вечером в будние дни недели», — пояснили в горадминистрации.