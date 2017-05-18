Лучших медицинских сестёр области чествовали на приёме в Кемерове

Торжественный приём, посвящённый Международному дню медицинской сестры, провёл первый заместитель областного департамента охраны здоровья населения Александр Брежнев.

В Кемеровскую областную клиническую больницу имени Беляева пригласили 250 медсестёр, фельдшеров, акушерок, лаборантов медицинских организаций области, а также представителей территориальных органов федеральных служб Росздравнадзора, Роспотребнадзора, фонда ОМС, главных врачей медицинских организаций области, ветеранов сестринской службы.

В Кузбассе трудятся более 25 тыс. медицинских работников со средним и высшим сестринским образованием.

Для повышения квалификации медсестёр и престижа профессии регулярно проводятся научно-практические конференции по актуальным вопросам сестринского дела, организуются профессиональные и творческие областные конкурсы, семинары, круглые столы, мастер-классы.

В регионе внедряются инновационные проекты для улучшения деятельности специалистов среднего звена. Например, «Модель эффективной поликлиники для пациента в формате участковой службы» предполагает наблюдение медсёстрами пациентов с хроническими заболеваниями. Проект «Универсальная (клиническая) медицинская сестра» предусматривает автоматизацию рабочих мест и введение электронного документооборота.

С 2005 года проводится областной конкурс «Лучший по профессии». За это время в состязаниях приняли участие более 700 медицинских сестёр, акушерок, фельдшеров, лаборантов. В прошлом году поступило 47 конкурсных работ. Победители определены по семи номинациям.

Основным «поставщиком» медицинских кадров среднего звена в области является Кемеровский областной медицинский колледж.

Здесь преподавали легендарные кузбасские врачи, в том числе хирург Михаил Подгорбунский, онколог Матвей Раппопорт, педиатр Олимпиада Кобытева и другие. В 2016 году выпускниками колледжа стали 792 специалиста.

Александр Брежнев подчеркнул, что специалисты со средним медицинским образованием на сегодняшний день являются одними из самых востребованных на рынке труда. В 2016 году в Кузбассе дефицит кадров составил 3 203 человека. В медицинские организации Кузбасса поступили на работу 4 788 специалистов со средним медицинским образованием.

В регионе действует мощная система социальной поддержки работников здравоохранения.

Одной из основных мер является выдача льготных ссуд на приобретение жилья, в том числе займы без процентов и первоначального взноса сроком на 20 лет. С 2005 года такие займы получили более 1,5 тыс. семей медработников.

Лучшие представители профессии отмечены областными и ведомственными наградами. Также подведены итоги областного конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Победителями в своих номинациях стали: «Лучшая медицинская сестра» — Ольга Гончарова (Прокопьевская городская больница №3), «Лучший фельдшер» — Мария Кузнецова (Новокузнецкий перинатальный центр), «Лучшая участковая медицинская сестра» — Юлия Томащук (Ленинск-Кузнецкая городская больница №1), «Лучший лаборант» — Наталья Хрыкина (областная детская клиническая больница города Кемерово), «Лучшая старшая медицинская сестра» — Светлана Кутукова (Кемеровская городская детская поликлиника №16), «Верность профессии» — старшая медицинская сестра Тензимя Рыжикова (Кемеровская областная клиническая больница им. Беляева).