Власти, общественники и надзорные ведомства обсудили вопросы экологии в Кузбассе

В Кемерове состоялся открытый форум областной прокуратуры, на котором рассмотрели реализацию положений программы Года экологии в сфере охраны атмосферного воздуха, воды и лесов, решение проблем, возникающих при обращении с отходами производства и потребления.

В мероприятии приняли участие прокурор области Павел Бухтояров, руководители структурных подразделений прокуратуры, обладминистрации и контролирующих органов, члены Общественной палаты, уполномоченный по правам предпринимателей и представители бизнеса.

Как отметил Павел Бухтояров, форум становится традиционным мероприятием, способствует выявлению проблем и помогает понять, на какие направления необходимо обратить внимание. Это повышает доверие общества к органам власти. Тема для дискуссии выбрана не случайно, 2017 год объявлен Годом экологии, в регионе существуют ещё неразрешённые вопросы в этой сфере, требующие вмешательства не только органов власти, но и представителей гражданского общества.

Заместитель прокурора области Андрей Тимошичев рассказал о комплексном подходе к обеспечению исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, водных объектов и земель от загрязнения, привёл яркие примеры по понуждению предприятий к строительству очистных сооружений, установке пылеулавливающего оборудования, возмещению вреда, причиненного почвам в результате размещения на земельных участках отходов производства.

В 2016 году органами прокуратуры области в сфере охраны окружающей среды выявлено более 2,4 тыс. нарушений закона, внесено 348 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 232 должностных лица, 112 лиц привлечены по постановлениям прокурора к административной ответственности.

Наибольшее количество нарушений закона выявлено в сфере охраны атмосферного воздуха и водных объектов.

В 2016 и 2017 году проверено 55 предприятий, и везде выявлены нарушения. Только к административной ответственности привлечено 85 юридических и должностных лиц, общая сумма штрафов составила более 5 млн рублей. Прокуроры принимают меры для обязания предприятий к строительству или реконструкции очистного оборудования, в том числе в судебном порядке.

Участники форума отметили, что немалый вклад в обеспечение законности вносят контролирующие органы. Вместе с тем, нарушители не всегда исполняют предписания, выданные контролёрами, и платят незначительные штрафы. И в этих случаях совместная работа прокуроров с органами государственного экологического и земельного надзора, обмен информацией позволяют реально устранить нарушения закона.

Исполнение лесного законодательства также является приоритетным. В 2016 году прокурорами выявлено более 500 нарушений лесного законодательства. В том числе актуальной проблемой остаётся незаконная рубка лесных насаждений. На основании материалов прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел.

Во втором дискуссионном блоке предметом обсуждения стали вопросы размещения отходов, в том числе твёрдых коммунальных.

Только за четыре месяца 2017 года органами прокуратуры области выявлено более 400 нарушений закона в этой сфере, допущенных как органами местного самоуправления, государственного надзора, так и хозяйствующими субъектами. В целях их устранения внесено 103 представления, в суд направлено 13 исков.

В 2015—2016 годах по требованию прокуроров суды вынесли 31 решение о ликвидации органами местного самоуправления несанкционированных свалок. В 2017 году выявлено 45 свалок, приняты меры для их ликвидации.

Как отметил Тимошичев, вопрос ликвидации свалок – это лишь устранение последствий нарушения закона. Необходимо искоренить их причину. А она, главным образом, заключается в неразвитости производства по утилизации мусора (98,5 % ТКО захораниваются) и отсутствии в достаточном количестве санкционированных полигонов.

Для вовлечения бизнеса в данную отрасль представители Кузбасской ассоциации переработчиков отходов подробно озвучили новые направления в этой деятельности, успешно реализуемые как в России, так и в других странах.

Участники форума также отметили положительное взаимодействие с общественностью, необходимость продолжения совместной работы и открытого обсуждения проблем, поиска путей решения.

«Итоги работы форума будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с институтами гражданского общества, уполномоченными органами власти и представителями научного сообщества», — заверили в ведомстве.