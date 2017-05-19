По всему Кузбассу пройдут массовые акции по посадке деревьев

По инициативе Амана Тулеева 19 мая пройдёт всекузбасский день посадки деревьев: массовые акции с участием общественности организуют во всех муниципалитетах.

К примеру, как сообщает пресс-служба обладминистрации, в создании двух гектаров леса в Кемеровском районе примут участие работники областных департаментов лесного комплекса, природных ресурсов и экологии, охраны объектов животного мира, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, гидрометеоцентра, областных управлений ветеринарии и гостехнадзора, Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратуры. Они высадят 7 тысяч сосен в Невском участковом лесничестве.

В Мариинске на въезде в город заложат аллею, посвящённую Году экологии.

Здесь 400 работников организаций города высадят 2 тысячи сосен. В городе в этот день также появится аллея «Экологических инициатив» из 50 сосен.

В Прокопьевском районе в посёлке Трудармейский появятся Вишневая и Сливовая рощи, а также сад из черноплодной рябины. Возле посёлка Изора посадку 20 тысяч сосен приурочили к 80-летнему юбилею Прокопьевского лесхоза.

В окрестностях Таштагола тысячу сосен высадят работники Таштагольского лесничества, лесхоза, районной администрации, школьники.

Экологическая общественность Междуреченска примет участие в рекультивации угольных отвалов разреза «Ольжерасский».

Междуреченцы посадят на отвалах семь тысяч деревьев хвойных пород. В городском парке работники администрации и лесничие укоренят 50 саженцев черёмухи.

В Яйском районе 154 выпускника вместе с родителями и педагогами отметят окончание школы посадкой деревьев. Аллеи выпускников появятся в каждом сельском населённом пункте.

В Топкинском районе с участием местных жителей состоится озеленение территорий православных храмов в Топках, Зарубино, Шишино, Верх-Падунском.

В Гурьевском районе в парке Победы Салаира работники районной администрации, бюджетной сферы и общественность посадят 203 сосны, 50 берёз, 50 кустов сирени.

В единый день посадки деревьев в Кузбассе появятся 15 аллей новорождённых.

Их высадят в Новокузнецке, Осинниках, Ижморском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Промышленновском, Тисульском и Яйском районах.

Напомним, по предложению Амана Тулеева Кузбасс отмечает посадкой деревьев появление на свет новых жителей. В 2016 году эта работа была активизирована. Все муниципалитеты предусмотрели специальные места, где молодые родители могут посадить дерево в честь новорождённого. Деревья на аллеях новорождённых становятся символом продолжения рода каждой конкретной кузбасской семьи, частью их истории и истории области.