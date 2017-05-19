Ещё 20 многодетных семей в Кузбассе получили овец и кур-несушек

В Яшкинском районе 20 многодетных семей получили бесплатно сельскохозяйственных животных по губернаторской программе.

Замгубернатора Елена Жидкова вручила десяти семьям по паре овец, ещё десяти — по пять кур-несушек и 10 кг корма.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, среди получателей овец — семья Чепрасовых. Глава семьи Владислав более 21 года служил в правоохранительных органах, а с выходом на пенсию работает специалистом в МУП ЖКХ «Энергосервис».

Его супруга Татьяна по образованию географ-биолог и практический психолог. Её педагогический стаж составляет 14 лет, ещё 10 лет она была сотрудником районной библиотеки. В настоящее время — домохозяйка, занимается воспитанием шестерых детей, старшая из которых Анастасия учится в Кемеровском государственном институте культуры и искусств. Младшая дочь Елизавета ходит в детсад.

«Чепрасовы имеют корову, а развитие подсобного хозяйства позволит обеспечить им себя не только молоком, но и мясом», — отметили в пресс-службе.

В Кузбассе с 1997 года по инициативе Амана Тулеева действует комплекс социально-аграрных мер, направленный на развитие личных подсобных хозяйств и дачного движения.

В 2009 году программа поддержки населения объединила решение вопросов продовольственной безопасности Кузбасса и социальной защиты людей. Малообеспеченные многодетные семьи, проживающие в частном секторе, стали получать в подарок сельскохозяйственных животных.

Всего с начала действия программы нуждающимся семьям, имеющим возможность и желание содержать и развивать подворье, передали более 1,5 тыс. коров, 550 телят, 2,1 тыс. овец, 12,5 тыс. кроликов, 60 тыс. кур-несушек, 160 тыс. цыплят и 16,5 тыс. тонн кормов.

В 2016 году в Кузбассе прошла первая благотворительная акция по обеспечению семенным картофелем многодетных семей, имеющих дачи либо получивших бесплатно 2,5 га земли по областной программе. Всего этой мерой поддержки за два года охвачены около 8,5 тыс. нуждающихся семей, каждая получила по 100 кг посадочного материала.

В том числе в 2017 году в Яшкинском районе 95 семей уже получили семенной картофель, ещё 57 семей, не считая сегодняшнего вручения, — кур с кормом для них на первое время. За июнь ещё 48 яшкинских семей примут у себя на подворьях пернатых новосёлов.