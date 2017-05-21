Ломая стереотипы: в Кемерове прошёл финал конкурса «МедиаКраса-2017»

Финал областного конкурса красоты, который в этом году проходил в пятый раз, превратился в грандиозное музыкально-танцевальное шоу с невероятными по красоте и разнообразию дефиле и потрясающими спецэффектами.

Ведущими вечера стали резиденты «Comedy Club», участники юмористического дуэта «20:14» из Сочи Роман Попов и Оганес Григорян, хедлайнером — певица Юлианна Караулова.

В оформлении сцен использовались вода и огонь, как символы переменчивости и живой природной гармонии. Особое настроение юбилейного шоу «МедиаКраса-2017», организованного «Кузбасской медиагруппой» при поддержке департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области, подчёркивал девиз: «Ломая стереотипы».

В финале участвовали 15 конкурсанток, которые каждый раз выходили на подиум в новом облике.

Перед зрителями развернулось маковое поле: девушки появились в зелёных нарядах с красными цветами в волосах. Потом они вышли в агрессивно-сексапильных чёрных костюмах из кожи и латекса, затем были нежно-золотистые кокетливые платьица с бахромой.

Обязательную часть любого конкурса красоты — дефиле в купальниках — организаторы превратили в путешествие во времени. Под музыкальное сопровождение группы «Малина» девушки выходили в сине-белых купальниках, показавших эволюцию этих костюмов с 1970-х годов до наших дней.

Миниатюра резидентов «Comedy Club» о приёме на работу типичной современной красотки-видеоблогерши перешла в интеллектуальный конкурс, где девушки проявили сообразительность, отвечая на вопросы о туристическом бизнесе и экстремальных видах спорта.

Впервые на фэшн-подиуме одновременно прошли дефиле девушек из всех категорий: «90-60-90», «Карьера» и «Size plus».

«В этом году у нас было неформатное шоу: очень трудно каждый год набирать участниц, и поэтому в юбилейный конкурс добавили новые категории. Неважно на самом деле, какие параметры, важна душа, отношение самих девушек. В каждой участнице есть то, за что они получили свои номинации. Главное, что получают девушки — не только короны, но все они будут трудоустроены и смогут строить карьеру, хотя в дальнейшем, конечно, все будет зависеть от самих девушек», — рассказала генеральный директор «Кузбасской медиагруппы» Анастасия Танасюк.

Корону «МедиаКрасы-2017» в номинации «90-60-90» получила Дарья Дудукина, которая также удостоена титула «Мисс Русское радио».

Теперь именно она представит Кемеровскую область в Москве на всероссийском конкурсе. Для подготовки к столичному шоу отправится на несколько недель в Крым.

«Этот конкурс многое изменил в моей жизни. Думаю, участие и победа в нём — это мой первый шаг к тому, чем бы я хотела заниматься. Атмосфера творчества меня вдохновила и подтолкнула к новым свершениям», — позже призналась Дарья Дудукина журналистам.

Победительницей в номинации «Size Plus» стала Мария Акимова, которая к тому же будет новой вокалисткой группы «Мы русские» и получила сертификат на дополнительное обучение пению.

«Для меня участие в конкурсе было непростым. На сцене было много стройных девушек, у меня же фигура нестандартная, и, когда мы выходили на сцену в купальниках, я немного комплексовала, но поддержка зала помогла мне побороть все страхи и справиться с волнением», — поделилась с журналистами Мария Акимова.

В номинации «Карьера» первое место Екатерина Гапонова — ей вручили не только корону, но и контракт на трудоустройство в «Кузбасскую медиагруппу».

«Я — мама в декрете, и мне нужна работа. Намеренно шла участвовать в номинации „Карьера“, но даже не подозревала, что стану обладательницей короны. Спасибо большое организаторам, что заметили меня и дали мне шанс», — отметила Екатерина Гапонова на пресс-конференции в конце вечера.

Главный титул «МедиаКраса-2017», путёвку в жаркую страну и контракт на работу в холдинге «Сибирский Деловой Союз» вручили 22-летней Маргарите Волковой.

Главную корону конкурса ей вручила победительница прошлого года Анна Караваева.

«Я пришла на конкурс, даже не зная, возьмут меня или нет, потому что самооценка у меня как-то не очень высокая. Но я прошла все испытания, не сдалась, и меня заметили! Я показала свои таланты, всё, что я могу, и меня пригласили петь с группой «Малина». Никогда не участвовала в конкурсах красоты, решила попробовать и не прогадала! После конкурса я окончу магистратуру, параллельно с этим буду работать и идти дальше», — поделилась впечатлениями Маргарита Волкова.

Практически ни одна участница не осталась без подарка: специальные призы и собственные номинации подготовили многочисленные спонсоры конкурса. Как признались сами девушки, главное для них — возможность показать себя не только перед зрителями, но и потенциальными работодателями.

«Конкурс — это возможность для всех девушек, как ею воспользоваться, решать им. Это маленькая ступенька, которая показывает, если много трудиться, вкладывать силы, любовь, хорошее отношение и воспитывать в себе профессионализм, тогда всё будет хорошо», — отметила Анастасия Танасюк.

Как отметили организаторы, к новому сезону «МедиаКраса» трансформировалась из конкурса красоты в привычном его понимании в настоящее мультимедийное шоу. Специально для YouTube-канала готовилась адаптированная версия каждой серии, создавались эффектные трейлеры к будущим эпизодам, а также стильные постеры. К 19 мая количество просмотров проекта превысило 38 тысяч и продолжает увеличиваться.

В телевизионной версии проекта «МедиаКраса-2017» выйдет 14 серий. В эфир телеканала «Мой город» и на YouTube серии будут выходить до 7 июня.

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области. В её состав входят самые рейтинговые радиостанции России (ТОП-10 Mediascope). Это «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Русское Радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Пул телевизионных каналов: областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей области.