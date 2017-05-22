Детские площадки в Кемерове обещают привести в порядок к 1 июня

Специалисты Госжилинспекции выявили в Кемерове небезопасные детские площадки, городские власти заявили, что управляющие организации всё отремонтируют и покрасят к началу лета.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в ГЖИ, инспекционные проверки прошли во дворах областной столицы по жалобе от председателя областного Совета народных депутатов.

Народные избранники в своём обращении сообщили, что по адресам улица Патриотов, 16а, Тюленина, 8, Волошиной, 25 на придомовых территориях располагаются неисправные игровые элементы.

«В ходе выездной проверки все факты, указанные в обращении, подтвердились. На указанных детских площадках находиться действительно небезопасно. На качелях отсутствуют деревянные сидения, сами игровые элементы не закреплены к земле, а их конструктив повреждён, выступают острые металлические детали», — уточнили в ведомстве.

Как уточнили в ГЖИ, все три придомовые территории обслуживает одна управляющая компания – ООО «Южный» (директор Андрей Вульферт). Жилищная организация получила от Госжилинспекции предписания на устранение нарушений, также составлен административный протокол. По решению мирового суда управляющая компания может быть оштрафована на сумму до 250 тысяч рублей.

С начала весны Госжилинспекция проверила уже свыше 300 детских игровых площадок в Кузбассе, кроме Кемерова нарушения также выявили в Междуреченске, выданы предписания, жилищники должны оперативно отремонтировать игровые элементы.

Сообщить о небезопасных городках жители региона могут по телефону горячей линии ГЖИ — 8- (3842) -36-93-32. По каждому обращению будет проведена оперативная проверка.

Пресс-служба мэрии Кемерова в свою очередь сообщила, что до 1 июня специалисты управляющих организаций приведут в порядок более 1,19 тыс. детских игровых и 148 спортивных площадок.

«В первую очередь управляющие компании в начале весны обследовали элементы детских площадок, составили графики по их ремонту и покраске. Сейчас специалисты продолжают окрашивать игровые комплексы, завершают работы по восстановлению нарушенных элементов», — отметили в горадминистрации.

По данным местных властей, за ходом работ регулярно следят инженеры «контрольной группы» МБУ «Жилкомцентр» — они выезжают во дворы многоквартирных домов, где установлены детские площадки. При осмотре составляется акт, если выявлены нарушения, то он направляется в управляющую организацию для оперативного устранения.