Последний звонок в Кузбассе пройдёт под контролем более 1,5 тыс. полицейских

Для выпускников 669 школ Кемеровской области 25 мая прозвенит «Последний звонок». По предварительным данным, в праздничных мероприятиях примут участие около 35 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в этот день обеспечивать общественный порядок будут более 1,5 тыс. представителей полиции, а также около 300 представителей общественности — сотрудников частных охранных организаций, казаков и дружинников. К охране порядка будут также привлечены бойцы Росгвардии.

«Накануне торжеств полицейские проверят образовательные учреждения на предмет антитеррористической защищённости. Школы и прилегающие к ним территории обследуют кинологи со служебно-розыскными собаками. После этого полицейские возьмут учебные заведения под усиленную охрану. Во время праздника в каждом из них будут дежурить полицейские», — отметили в ведомстве.

В этот день дополнительные полицейские патрули обеспечат порядок в парках и скверах, где, как ожидается, пройдут гуляния выпускников.

Сотрудники полиции напоминают об ответственности, предусмотренной за курение и употребление в общественных местах алкогольных напитков, а также появление в общественных местах в состоянии опьянения.

«О любых правонарушениях и преступлениях можно сообщить в полицию по телефону 02, а также по номерам дежурных частей органов внутренних дел Кузбасса», — добавили в ГУ МВД.