Шерегеш вошёл в ТОП-10 курортов России для летнего активного отдыха

Специалисты аналитического агентства «ТурСтат» провели исследование, по результатам которого Шерегеш признали одним из самых популярных курортов России для летнего активного отдыха.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на горных курортах.

Самыми популярными горными курортами страны для летнего отдыха стали Роза Хутор (Сочи), Архыз (Карачаево-Черкессия), Белокуриха (Алтайский край), Горки Город (Сочи), Армхи (Ингушетия), Шерегеш (Кемеровская область), Сорочаны (Московская область), Игора (Ленинградская область), Свияжские холмы (Татарстан) и БигВуд (Мурманская область).

Знаменитый кузбасский курорт принимает зимой более миллиона любителей горных лыж и сноуборда из всех уголков России и зарубежья. В последние несколько лет в Шерегеше набирает популярность летний отдых.

Как сообщили в областном департаменте молодёжной политики и спорта, для туристов разработаны различные туры выходного дня, корпоративные программы, детский, семейный и молодежный отдых.

В частности, летом в Шерегеше действуют кафе, рестораны, бассейны под открытым небом, игровые и спортивные площадки, теннисный корт, скалодром, пейнтбольный городок и лучный тир. Гостям предлагают поездки на квадроциклах, пешие, конные и велопрогулки. В шаговой доступности летом работают кресельные канатные дороги и сувенирные лавки.

Организованы экскурсии по местным достопримечательностям. К примеру, на поклонный крест на горе Курган, в музеи и памятники Горной Шории.

Любители активного отдыха могут совершить путешествия по реке Мрас-Су, треккинг на гору Мустаг. Программа активного отдыха дополнилась догтреккингом, погружением на дайвинг-курорте «Темиртау».