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Шерегеш вошёл в ТОП-10 курортов России для летнего активного отдыха

Опубликовано , 46 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © shoria.net

Специалисты аналитического агентства «ТурСтат» провели исследование, по результатам которого Шерегеш признали одним из самых популярных курортов России для летнего активного отдыха.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на горных курортах.

Самыми популярными горными курортами страны для летнего отдыха стали Роза Хутор (Сочи), Архыз (Карачаево-Черкессия), Белокуриха (Алтайский край), Горки Город (Сочи), Армхи (Ингушетия), Шерегеш (Кемеровская область), Сорочаны (Московская область), Игора (Ленинградская область), Свияжские холмы (Татарстан) и БигВуд (Мурманская область).

Знаменитый кузбасский курорт принимает зимой более миллиона любителей горных лыж и сноуборда из всех уголков России и зарубежья. В последние несколько лет в Шерегеше набирает популярность летний отдых.

Как сообщили в областном департаменте молодёжной политики и спорта, для туристов разработаны различные туры выходного дня, корпоративные программы, детский, семейный и молодежный отдых.

В частности, летом в Шерегеше действуют кафе, рестораны, бассейны под открытым небом, игровые и спортивные площадки, теннисный корт, скалодром, пейнтбольный городок и лучный тир. Гостям предлагают поездки на квадроциклах, пешие, конные и велопрогулки. В шаговой доступности летом работают кресельные канатные дороги и сувенирные лавки.

Организованы экскурсии по местным достопримечательностям. К примеру, на поклонный крест на горе Курган, в музеи и памятники Горной Шории.

Любители активного отдыха могут совершить путешествия по реке Мрас-Су, треккинг на гору Мустаг. Программа активного отдыха дополнилась догтреккингом, погружением на дайвинг-курорте «Темиртау».

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Специалисты аналитического агентства «ТурСтат» провели исследование, по результатам которого Шерегеш признали одним из самых популярных курортов России для летнего активного отдыха.

 

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