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Жителей Кузбасса предупредили о сильном ветре и опасности пожаров

Опубликовано , 49 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © snim.net

Синоптики прогнозируют сильный ветер и высокую пожароопасность, спасатели призывают соблюдать меры предосторожности.

Об этом со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщает областное ГУ МЧС.

Сегодня днём на территории области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25м/с, грозы. Максимальная температура воздуха +23,+28°С.

«На территории области ожидается высокая пожароопасность. Главное управление МЧС России по Кемеровской области предупреждает: с 15 апреля по 15 июня в Кузбассе действует особый противопожарный режим», — отметили в ведомстве.

Использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора категорически запрещены.

«Малейшая искра в ветреную погоду может перерасти в масштабный пожар. При порывах ветра скорость горения сухой растительности достигает 35-40 метров в минуту», — предупреждают спасатели.

Тех, кто не соблюдает нормы пожарной безопасности, ждёт административная ответственность.

При усилении ветра владельцам частных домов и садово-дачных участков надо обратить особое внимание на надёжность крепления тепличных и других конструкций, которые могут подхватить порывы ветра.

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Синоптики прогнозируют сильный ветер и высокую пожароопасность, спасатели призывают соблюдать меры предосторожности.

 

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