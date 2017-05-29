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Основной период сдачи ЕГЭ стартует сегодня в Кузбассе

Опубликовано , 135 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © rus.rt.com

Всего в этом году в региональной базе данных единого государственного экзамена зарегистрировано 11 431 человек, из них 10 046 – это выпускники школ текущего учебного года.

Остальные – выпускники организаций среднего профессионального образования, а также выпускники прошлых лет, планирующие поступать в высшие учебные заведения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первыми предметами, экзамен по которым сдадут кузбассовцы, станут география и ИКТ – 29 мая. Географию сдадут 347 человек, а ИКТ – 1 401 человек.

«Для проведения экзаменов задействовано 23 пункта проведения экзамена (ППЭ). В 100% аудиторий видеонаблюдение будет осуществляться в онлайн-режиме», — отметили в ведомстве.

Экзамен по математике базового уровня школьники сдадут 31 мая, по математике профильного уровня – 2 июня, по обществознанию – 5 июня, по физике и литературе – 7 июня, по русскому языку — 9 июня.

ЕГЭ по иностранному языку и биологии назначен на 13 июня, по инязу (говорение) – 15 и 16 июня, по химии и истории – 19 июня.

С 20 июня предусмотрены резервные дни.

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Всего в этом году в региональной базе данных единого государственного экзамена зарегистрировано 11 431 человек, из них 10 046 – это выпускники школ текущего учебного года.

 

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