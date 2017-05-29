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Жители Крапивинского района купили 2,4 тыс. цыплят по льготной цене

Опубликовано , 104 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © img.7dach.ru

Мероприятие в поддержку областных социально-аграрных акций прошло в Барачатском, Борисовском, Мельковском, Зеленовском и Крапивинском сельских поселениях.

Для участия жителям района необходимо было подать заявку в комплексный центр соцобслуживания, сообщает обладминистрация.

В итоге все желающие — а их оказалось 90 семей — приобрели 2,4 тыс. суточных петушков на выгодных условиях — всего по 8 рублей за штуку.

«Птица привита и проверена ветврачами. Поставщиком выступила птицефабрика «Снежинская», расположенная в посёлке Инской (Белово). Муниципалитет оказал семьям содействие в приобретении и доставке цыплят», — уточнили в пресс-службе.

С 1997 года по инициативе губернатора Амана Тулеева в Кузбассе действует комплекс социально-аграрных мер для развития личных подсобных хозяйств и дачного движения.

В 2009-м эта программа поддержки населения объединила решение вопросов продовольственной безопасности Кузбасса и социальной защиты людей. Малообеспеченные многодетные семьи, проживающие в частном секторе, стали получать бесплатно сельскохозяйственных животных. С 2015 года, ежегодно, в рамках комплекса социально-аграрных мер идёт раздача кур и овец.

В 2017 году в рамках ежегодных сельхозакций различную поддержку получат более 27 тыс. семей кузбассовцев.

«В том числе 6 тыс. многодетных семей и семей с детьми-инвалидами станут владельцами птицы, а 500 многодетных семей заведут по барану и ярке. Обязательное условие наличие дачи или подворья, а также условий для содержания животных», — уточнили власти.

Муниципалитеты дополняют комплекс областных мер своими, включающими продажу сельхозживотных, например, суточных петушков, по льготной цене.

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http://img.7dach.ru/uploads/images/03/69/46/2016/05/29/f117ab.jpg

Мероприятие в поддержку областных социально-аграрных акций прошло в Барачатском, Борисовском, Мельковском, Зеленовском и Крапивинском сельских поселениях.

 

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