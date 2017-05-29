Погода в Кузбассе на неделе будет тёплой с дождями, грозами и ветром

На предстоящей неделе в области будет тепло, но практически ежедневно возможны дожди локального характера и грозы.

При чередовании то холодных, то тёплых атмосферных фронтов будет усиливаться ветер.

Предварительный прогноз сегодня опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

«Во вторник мы будем находиться в тёплом секторе циклона, в большинстве районов области пройдут дожди от небольших до сильных, прогремят грозы, а воздух прогреется до +24,+29°С. Юго-западный ветер будет порывистым до 13-18 метров в секунду. В ночь на среду температура +12,+17°С», — сообщают синоптики.

В среду при прохождении холодного атмосферного фронта усилится западный ветер, порывы до 17 м/с. Днём местами дожди от небольших до умеренных, грозы, температура в пределах плюс 17-22, в ночь на четверг 4-9 выше нуля.

«В четверг, 1 июня, столбик термометра снова начнёт повышаться, и днём температура будет +18,+23°С, но возможны небольшие дожди и грозы, поэтому на запланированные мероприятия лучше захватить с собой зонтик», — предупреждают в метеослужбе.

В ночные часы температура составит плюс 5-10 градусов. В пятницу местами небольшие дожди, грозы, западный ветер будет умеренным, температура днём в пределах 20 градусов тепла. В ночные часы 7-12 выше нуля.

В выходные дни погоду в Кузбассе будет определять высотный циклон, погода будет переменчивой.

«В субботу днём воздух прогреется до +20,+25°С, по области сохранится вероятность небольших дождей с грозами, юго-восточный ветер будет умеренный, но может усиливаться до 15 м/с. В ночь на воскресенье температура в пределах +13°С», — уточнили в гидрометцентре.

В воскресенье температура повысится до плюс 25-30, но под влиянием тёплого сектора циклона местами пройдут ливневые дожди, прогремят грозы, южный ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.